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Блінкен та Остін пояснили, чим небезпечне передчасне припинення вогню в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Блінкен та Остін пояснили, чим небезпечне передчасне припинення вогню в Україні
Американські посадовці назвали успіх України на фронті «величезним стратегічним досягненням»
фото з відкритих джерел

Якщо союзники скоротять військову допомогу Україні та почнуть примушувати до зупинення вогню, то Путін згодом атакує знову

Скорочення військової допомоги Україні від союзників та примус до передчасного припинення вогню призведе до того, що Російська Федерація зможе переозброїтися та напасти знову. Таку думку висловили глава Пентагону Ллойд Остін і державний секретар США Ентоні Блінкен у колонці для The New York Times.

Посадовці назвали успіх України на фронті «величезним стратегічним досягненням», зокрема завдяки зусиллям союзників. Остін і Блінкен перерахували важелі, які використовувалися і які необхідно використовувати надалі, щоб припинити російську агресію. Йшлося про санкції проти Росії та її союзників, далекобійні удари вглиб РФ, військову та фінансову допомогу Україні, заморожування $300 млрд російських активів та інше.

«Усе це дало важелі впливу Україні і наступній адміністрації США. Ці важелі мають бути використані для припинення війни Путіна та встановлення міцного миру, який гарантує, що українці зможуть стримувати подальшу російську агресію, захищати свою територію та процвітати як суверенна демократія. Саме так виглядатиме мир через силу», – йдеться в колонці.

За словами Остіна та Блінкена, якщо союзники скоротять військову допомогу та почнуть примушувати до «передчасного припинення вогню», то Путін зможе відпочити, переозброїтися і зрештою знову атакувати.

За таким сценарієм Україна буде «роздавлена чоботом Путіна», а Європа опиниться під «тінню тирана», який вирішив «відновити імперію Москви, що пала». США доведеться витрачати більше ресурсів та брати на себе більші ризики, щоб захиститися від Росії та інших «автократів та агентів хаосу».

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена намагається переконати європейських союзників конфіскувати близько 300 млрд євро заморожених російських активів, аби використати їх як майбутній важіль на переговорний процес про завершення війни.

Як повідомлялося, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним «дуже швидко» після його інавгурації 20 січня.

До слова, помічник глави Кремля Микола Патрушев заявив, що переговори про закінчення війни в Україні мають вести лише Росія та США. Водночас Москві «нема про що розмовляти ні з Лондоном, ні з Брюсселем».

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Теги: війна путін Ллойд Остін Ентоні Блінкен США переговори

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