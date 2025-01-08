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Жорстоке вбивство собаки у Києві: затриманому повідомлено про підозру

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Жорстоке вбивство собаки у Києві: затриманому повідомлено про підозру
Чоловік кинув тварину зі сходів, після чого знову почав бити чотирилапого
фото: Київська міська прокуратура

Чоловік спочатку забрав безпритульну собаку додому, а потім жорстоко її забив. Внаслідок отриманих травм тварина померла 

У Дніпровському районі Києва 31-річний чоловік жорстоко забив собаку до смерті. Йому повідомлено про підозру. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Жорстоке вбивство собаки у Києві: затриманому повідомлено про підозру фото 1

Як встановило досудове розслідування, чоловік привів з вулиці до квартири безпритульну собаку та в цей же день почав виштовхувати її з помешкання. Правоохоронці встановили, що зловмисник посварився зі своєю співмешканкою і вирішив зігнати злість на тварині. Він наносив собаці удари, а потім, тримаючи дитину на руках, кинув тварину зі сходів, після чого знову почав бити чотирилапого.

Жорстоке вбивство собаки у Києві: затриманому повідомлено про підозру фото 2

Внаслідок численних ушкоджень внутрішніх органів тварина померла. Жорстокі дії чоловіка зафіксували камери спостереження у під’їзді будинку.

Зловмисником виявися раніше судимий 31-річний місцевий мешканець. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Чоловік перебуватиме під вартою 60 днів.

Крім того, перевіряється інформація щодо вчинення підозрюваним аналогічних злочинів проти тварин.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 січня, на гірськолижному курорті «Плай» у Львівській області під час катання на лижах 12-річний хлопчик отримав важку травму голови та помер. 

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Теги: прокуратура вбивство розслідування чоловік тварини

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