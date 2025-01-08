Жорстоке вбивство собаки у Києві: затриманому повідомлено про підозру

Чоловік кинув тварину зі сходів, після чого знову почав бити чотирилапого

Чоловік спочатку забрав безпритульну собаку додому, а потім жорстоко її забив. Внаслідок отриманих травм тварина померла

У Дніпровському районі Києва 31-річний чоловік жорстоко забив собаку до смерті. Йому повідомлено про підозру. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Як встановило досудове розслідування, чоловік привів з вулиці до квартири безпритульну собаку та в цей же день почав виштовхувати її з помешкання. Правоохоронці встановили, що зловмисник посварився зі своєю співмешканкою і вирішив зігнати злість на тварині. Він наносив собаці удари, а потім, тримаючи дитину на руках, кинув тварину зі сходів, після чого знову почав бити чотирилапого.

Внаслідок численних ушкоджень внутрішніх органів тварина померла. Жорстокі дії чоловіка зафіксували камери спостереження у під’їзді будинку.

Зловмисником виявися раніше судимий 31-річний місцевий мешканець. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Чоловік перебуватиме під вартою 60 днів.

Крім того, перевіряється інформація щодо вчинення підозрюваним аналогічних злочинів проти тварин.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

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