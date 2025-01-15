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Державний борг Франції сягнув рекордної позначки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Державний борг Франції сягнув рекордної позначки
Економічне становище Франції викликає занепокоєння
фото із відкритих джерел

Прем'єр Франції заявив, що країна ще ніколи не мала такого великого держборгу

Державний борг Франції досяг рекордно великої позначки за історію держави. Про це повідомив французький прем'єр-міністр Франсуа Байру, пише BFMTV.

«Ще ніколи у своїй історії Франція не мала такої великої заборгованості. Борг навис над Францією як дамоклів меч», – заявив він під час виступу в Національних зборах, яке транслювалося на сайті нижньої палати парламенту.

За його словами, за нинішнього президента країни Еммануеля Макрона борг зріс на 12%, зазначивши, що необхідно почати знижувати зовнішній борг. Байру визнав, що відсутність фінансування позначається на всіх сферах життя, включаючи освіту, охорону здоров'я, культуру та допомогу заморським територіям Франції.

Байру має намір до кінця місяця надати парламенту проєкт бюджету на 2025 рік. До цього моменту в країні діятиме спеціальний закон, щоб забезпечити фінансування державних програм у межах параметрів бюджету 2024 року.

Раніше газета Le Monde повідомила, що держборг Франції досяг рівня 3,3 трлн євро, що становить 113,7% ВВП. При цьому обсяг заборгованості країни у 2003 році становив близько 1 трлн євро.

До слова, у віці 96 років помер засновник праворадикальної партії «Національний фронт» і колишній кандидат у президенти Франції Жан-Марі Ле Пен. На вулицях Франції пройшли «святкування» через смерть засновника ультраправої партії

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Теги: міністр Франція економіка політика фінансування партії закон

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