G7 заявив про готовність виділити Україні $32 млрд: хто дасть кошти

Гроші призначені для бюджетної та економічної підтримки

Міністри фінансів G7 у спільній заяві повідомили, що G7 виділить нашій державі у 2023 році 32 млрд доларів фінансової допомоги «аби підкреслити непохитну підтримку Україні».

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«Щоб підкреслити нашу непохитну відданість підтримці України разом з міжнародним співтовариством, сьогодні ми підтверджуємо наш спільний підхід щодо скоординованої бюджетної та економічної підтримки в наступному році відповідно до потреб уряду України», – йдеться у документі.

Хто дає кошти?

18 млрд євро від Європейського союзу, доповнених грантовим компонентом від держав-членів для покриття відсоткових витрат;

пакет підтримки з боку США, який був запропонований адміністрацією Джо Байдена й може бути схвалений Конгресом вже цього тижня;

500 млн доларів в рамках подальшого кредитування Світового банку від гарантії Британії;

115 млн канадських доларів у вигляді тарифних надходжень від імпорту з Росії та Білорусі;

Крім того, Японія також готує додаткову бюджетну підтримку Україні на наступний рік.

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«Ці значні зобов'язання, що ґрунтуються на чіткому визначенні потреб України, надають Україні впевненості та дозволяють уряду продовжувати надання основних послуг, проводити найважливіші ремонтні роботи та стабілізувати економіку. Ми готові зробити більше, якщо це буде необхідно, щодо бюджетної та економічної підтримки на додаток до нашої військової, гуманітарної допомоги, співпраці у сфері розвитку та підтримки на ранній стадії відновлення», – йдеться спільній заяві.

Нагадаємро, президент США Джо Байден у середу, 21 грудня, підписав меморандум про виділення до 1 млрд доларів, які мають бути скеровані на надання зброї та оборонних послуг Україні та підготовки українських військових. Текст меморандуму оприлюднений на сайті Білого дому.

«Відповідно до повноважень, наданих мені як президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, я делегую державному секретарю повноваження керувати вилученням до $1 млрд на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні та прийняти рішення, необхідні відповідно до такого розділу для спрямування таких просадка», – йдеться в документі.