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Росія почала боротися із ухилянтами в YouTube

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Росія почала боротися із ухилянтами в YouTube
YouTube почав блокувати контент на вимогу російської влади
фото ілюстративне

Відеохостинг заблокував декілька роликів, в яких росіянам радили, як уникнути мобілізації 

Відеохостинг YouTube вперше заблокував на території Росії відео про ухилення від військової служби та мобілізацію. Контент, розміщених на декількох каналах та одному незалежному регіональному ЗМІ, було видалено на вимогу російської влади, повідомляє «Агентство».

У повідомленнях про блокування YouTube зазначив, що отримав звернення від Роскомнагляду, в якому стверджувалося, що матеріали каналів порушують федеральний закон «Про інформацію». Подробиці у всіх випадках блокувань адміністрація відеохостингу запропонувала шукати у російському реєстрі заборонених сайтів.

Росія почала боротися із ухилянтами в YouTube фото 1

Заблоковані ролики висвітлювали питання ухилення від призову чи мобілізації. Зокрема, на одному з каналів з 29 тис. підписників під блок потрапило відео «Як ховатися від військкомату (опір мобілізації: частина 3)». До вилучення ролик встиг набрати 255 тис. переглядів. Також на каналі було заблоковано відео «Ухиляйтесь правильно» із 313 тис. переглядів. Автор каналу Євген Кочегін заявив, що спробує оскаржити блокування, але не сподівається на успіх.

На іншому каналі з 21 тис. підписників було видалено відео «Криміналка допоможе не служити», яке набрало 6 тис. переглядів. У заблокованому відео незалежного регіонального ЗМІ експерт відповідав на запитання щодо того, як уникнути призову на військову службу.

Росія почала боротися із ухилянтами в YouTube фото 2

Відеохостинг також повідомив один з проєктів про можливе видалення каналу – таку вимогу він отримав від Роскомнагляду. «Наскільки відомо нам, це перший випадок у Росії, коли Роскомнагляд вимагає заблокувати канал повністю, а не якесь конкретне відео. Зараз ми консультуємося з Google і намагаємося пояснити, що ця вимога про блокування нашого каналу є незаконною і є проявом політично вмотивованої цензури», – заявив представник каналу Дмитро Анісімов.

Блокування правозахисних YouTube-каналів може означати зміну позиції відеохостингу щодо реагування на вимоги російської влади, зазначив у розмові з «Агентством» неназваний експерт з кібербезпеки. За його словами, до цього правозахисний контент міг бути вилучений з YouTube лише через порушення політики Google чи західних країн. Експерт додав, що виходу з такого бана для незалежних медіа та правозахисних проектів не існує.

Нагадаємо, YouTube заблокував на території України канал підозрюваної в держзраді пропагандистки Діани Панченко. Центр протидії дезінформації повідомив, що це сталося після його запиту. Тепер YouTube-проект «ПАНЧЕНКО», який просував наративи російської пропаганди, недоступний для перегляду на території України.

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Теги: росія блокування відео YouTube закон Google

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