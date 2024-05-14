У Архангельську горить теплохід «М.В. Ломоносов» (відео)

Сьогоднішній інцидент не перший на цьому круїзному судні

У доці судноремонтного підприємства у російському Архангельську спалахнув круїзний теплохід «М.В. Ломоносов». Як повідомляє ТАСС, площа займання становить понад 900 квадратних метрів.

На місці пожежі працюють понад сорок спеціалістів та спеціальна техніка фото з відкритих джерел

В Агентстві державної протипожежної служби та цивільного захисту Архангельської області уточнили, що на час прибуття першого пожежно-рятувального загону горіла друга палуба теплохода. Людей на судні не було, постраждалих немає. На місці пожежі працюють понад сорок спеціалістів та спеціальна техніка.

Північно-Західна транспортна прокуратура перевіряє обставини виникнення пожежі.

Сьогоднішній інцидент не перший на цьому круїзному судні. 6 травня 2023 року пожежа спалахнула в машинному відділенні в центральній частині теплохода на нижній палубі. Люди були евакуйовані. Вогонь пошкодив стіни машинного відділення.

За повідомленням відкритих джерел «М.В. Ломоносов» побудований у 1962 році в Будапешті. Після будівництва його назвали «Олекма». У 1990 році судно перейменували на «М. В. Ломоносов». До 1991 теплохід курсував Північною Двіною за маршрутом Котлас – Архангельськ. З 1992 теплохід стояв на приколі. Знову почав використовуватися з 2004 року, після чого його власники кілька разів змінювалися.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня у Волгоградській області Росії вагони вантажного потягу зійшли з рейок. Причиною названо «втручання сторонніх осіб». Про це повідомила Приволзька залізниця РФ. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Повідомляється, що інцидент стався у районі станції Котлубань Приволзької залізниці. Рух поїздів припинено, через що очікуються затримки пасажирських поїздів. Пізніше рух відкрили одним шляхом у реверсивному режимі. З запізненнями прямують два поїзди – один із Волгограда до Санкт-Петербурга, другий – у зворотному напрямку.

Через два роки санкцій технічний підрозділ приватної авіакомпанії Росії S7 нібито навчився ремонтувати авіадвигуни літаків Boeing 737 та Airbus A320. Про це російському виданню «Комерсант» розповіли джерела у трьох авіакомпаніях країни-агресорки.

Видання пише про двигуни CFM56-5B і 7B, які вважаються одними з найпопулярніших у світі. В Росії їх налічується близько 800, а найбільша кількість перебуває в експлуатації у групи «Аерофлот».

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Санкції США та ЄС, запроваджені через війну в Україні, ще у лютому 2022 року позбавили російських авіаперевізників підтримки виробників. Авіакомпанії РФ майже не мали можливості для вивезення техніки на капремонт за кордон, а найскладніші роботи, пов'язані з відновлення гарячої частини двигунів, не були освоєні, розповіло одне з джерел «Комерсанта».