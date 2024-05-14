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У Архангельську горить теплохід «М.В. Ломоносов» (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
У Архангельську горить теплохід «М.В. Ломоносов» (відео)
Північно-Західна транспортна прокуратура РФ перевіряє обставини виникнення пожежі
фото з відкритих джерел

Сьогоднішній інцидент не перший на цьому круїзному судні

У доці судноремонтного підприємства у російському Архангельську спалахнув круїзний теплохід «М.В. Ломоносов». Як повідомляє ТАСС, площа займання становить понад 900 квадратних метрів. 

На місці пожежі працюють понад сорок спеціалістів та спеціальна техніка
На місці пожежі працюють понад сорок спеціалістів та спеціальна техніка
фото з відкритих джерел

В Агентстві державної протипожежної служби та цивільного захисту Архангельської області уточнили, що на час прибуття першого пожежно-рятувального загону горіла друга палуба теплохода. Людей на судні не було, постраждалих немає. На місці пожежі працюють понад сорок спеціалістів та спеціальна техніка.

Північно-Західна транспортна прокуратура перевіряє обставини виникнення пожежі.

Сьогоднішній інцидент не перший на цьому круїзному судні. 6 травня 2023 року пожежа спалахнула в машинному відділенні в центральній частині теплохода на нижній палубі. Люди були евакуйовані. Вогонь пошкодив стіни машинного відділення.

За повідомленням відкритих джерел «М.В. Ломоносов»  побудований у 1962 році в Будапешті. Після будівництва його назвали «Олекма». У 1990 році судно перейменували на «М. В. Ломоносов». До 1991 теплохід курсував Північною Двіною за маршрутом Котлас – Архангельськ. З 1992 теплохід стояв на приколі. Знову почав використовуватися з 2004 року, після чого його власники кілька разів змінювалися. 

Нагадаємо, у ніч на 14 травня у Волгоградській області Росії вагони вантажного потягу зійшли з рейок. Причиною названо «втручання сторонніх осіб». Про це повідомила Приволзька залізниця РФ. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Повідомляється, що інцидент стався у районі станції Котлубань Приволзької залізниці. Рух поїздів припинено, через що очікуються затримки пасажирських поїздів. Пізніше рух відкрили одним шляхом у реверсивному режимі. З запізненнями прямують два поїзди – один із Волгограда до Санкт-Петербурга, другий – у зворотному напрямку.

Через два роки санкцій технічний підрозділ приватної авіакомпанії Росії S7 нібито навчився ремонтувати авіадвигуни літаків Boeing 737 та Airbus A320. Про це російському виданню «Комерсант» розповіли джерела у трьох авіакомпаніях країни-агресорки.

Видання пише про двигуни CFM56-5B і 7B, які вважаються одними з найпопулярніших у світі. В Росії їх налічується близько 800, а найбільша кількість перебуває в експлуатації у групи «Аерофлот».

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Санкції США та ЄС, запроваджені через війну в Україні, ще у лютому 2022 року позбавили російських авіаперевізників підтримки виробників. Авіакомпанії РФ майже не мали можливості для вивезення техніки на капремонт за кордон, а найскладніші роботи, пов'язані з відновлення гарячої частини двигунів, не були освоєні, розповіло одне з джерел «Комерсанта».

Теги: пожежа росія завод

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