Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Китай наростив поставки сировини для виробництва боєприпасів у РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Китай наростив поставки сировини для виробництва боєприпасів у РФ
У 2023 році Китай експортував до Росії понад 1,3 тис. тонн нітроцелюлози
фото з відкритих джерел

Нарощення поставок відбулося після початку вторгнення в Україну

Китай збільшив експорт нітроцелюлози до Росії. Йдеться про матеріал подвійного призначення, який можна використовувати для виробництва боєприпасів. Про це повідомляє Nhk.

Як зазначають журналісти, нарощення поставок відбулося після початку вторгнення в Україну. Видання проаналізувало дані, опубліковані митними органами Китаю за 2015 рік. З'ясувалося, що в період із 2015 до 2021 року експорт нітроцелюлози в Росію практично не здійснювався. Водночас експорт різко збільшився з травня 2022 року.

«У 2022 році Китай експортував до Росії трохи більше ніж 700 тонн нітроцелюлози. У 2023 році цей обсяг збільшився майже вдвічі і перевищив 1300 тонн. З січня по березень поточного року було експортовано близько 110 тонн», – йдеться у матеріалі видання.

Нагадаємо, військово-морські сили Росії та Китаю підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю.

Зокрема, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай є головним постачальником військового обладнання для Росії. Державний секретар США зазначив, що Вашингтон попередив Пекін про неприйнятність підтримки російської війни. Однак Китай заявив, що «не має наміру постачати зброю жодному з учасників війни в Україні».

«Коли йдеться про російський військово-промисловий комплекс, то головним його постачальником наразі є Китай. Нам відомо про постачання Китаєм деталей до машин, напівпровідників, інших товарів подвійного призначення, що допомагають Росії відбудовувати військово-промислову базу», – сказав Ентоні Блінкен.

Як повідомлялося, у березні експорт Китаю до РФ скоротився на 16%. Це стало першим таким зниженням з 2022 року. Причиною цього експерти вважають погрози Сполучених Штатів щодо санкцій проти КНР, якщо її товари сприятимуть вторгненню Росії в Україну.

Читайте також: Washington Post повідомив, що пов'язує КНДР, Іран, Росію та Китай
Теги: війна зброя експорт росія Китай торгівля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шольц наголошує, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну стільки буде потрібно
Канцлер Німеччини Шольц дав обіцянку українцям
14 травня, 09:36
За словами президента, Україна знає про військові плани окупантів
Президент підтвердив: Росія посилила атаки на Харківщину
10 травня, 21:40
Один із сортів кави демонструє рекордні ціни на світовому ринку
Пити каву стане ще дороже. Експерти налякали світовими цінами
8 травня, 20:49
Патріарх Кирило дав побажання Путіну, яке шокує цивілізований світ (відео)
Патріарх Кирило дав побажання Путіну, яке шокує цивілізований світ (відео)
7 травня, 14:23
Сьогодні, 7 травня, на так званій інавгурація російського диктатора Володимира Путіна будуть присутні шість країн ЄС
«Інавгурація» Путіна: Франція пояснила участь свого представника
7 травня, 11:34
Через війну постійно виникає необхідність у порушенні певних прав і свобод громадян
Європейський суд не допоможе. «Слуга народу» розповів, як війна порушила права українців
1 травня, 08:01
Цього тижня було висунуто звинувачення у шпигунстві на користь Китаю шістьом особам
Китайські шпигуни, схоже, з’являються по всій Європі – The New York Times
28 квiтня, 23:06
Очікується, що курс обвалиться до 106,9 рубля за долар 2025 року
Росіян чекає обвальне падіння курсу рубля: дані макропрогнозу
25 квiтня, 11:15
Сили оборони чотири рази відбили позиції в районі населеного пункту Новосергіївка Харківської області
Окупанти відновили наступ на одному з напрямків – Генштаб
17 квiтня, 20:00

Економіка

Китай наростив поставки сировини для виробництва боєприпасів у РФ
Китай наростив поставки сировини для виробництва боєприпасів у РФ
США наклали санкції на російських осіб за допомогу в постачанні зброї КНДР до Росії
США наклали санкції на російських осіб за допомогу в постачанні зброї КНДР до Росії
Понад 300 млн євро на посилення ППО. Данія передала Україні нову допомогу
Понад 300 млн євро на посилення ППО. Данія передала Україні нову допомогу
У Канаді змінились середні зарплати для працівників: офіційна статистика
У Канаді змінились середні зарплати для працівників: офіційна статистика
Грузинські банки відреагували на ухвалення закону про іноагентів
Грузинські банки відреагували на ухвалення закону про іноагентів
США оголосили додаткові $2 млрд допомоги Україні
США оголосили додаткові $2 млрд допомоги Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Полонений 18-річний окупант здивував історією про те, як опинився на війні
25K
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
19K
У Львові солдат застрелив полковника: як його покарали
14K
США зупиняють імпорт промислових товарів з Китаю, те саме має зробити уряд України – економіст
14K
Переполох у лісі. «Слуги народу» беруться за сокиру
13K
Переговори Путіна та Сі Цзіньпіна: диктатор вмовив китайців купувати російське, але є нюанс

Новини

Нові графіки відключень та військова допомога від Данії. Головне за 16 травня
Сьогодні, 21:00
Скандал з бронювання співробітників. Компанія Favbet зробила заяву
Сьогодні, 18:57
Черговий пакет санкцій має повністю заборонити російську продукцію на ринку ЄС – нардеп
Сьогодні, 15:19
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
Сьогодні, 06:05
Через необхідність відновлення енергосистеми розглядається варіант збільшення тарифу на світло до 4,8 грн за кіловат
Вчора, 17:23
Під час стрибка з парашутом на Одещині загинув 19-річний курсант
Вчора, 15:51

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua