Китай наростив поставки сировини для виробництва боєприпасів у РФ

Нарощення поставок відбулося після початку вторгнення в Україну

Китай збільшив експорт нітроцелюлози до Росії. Йдеться про матеріал подвійного призначення, який можна використовувати для виробництва боєприпасів. Про це повідомляє Nhk.

Як зазначають журналісти, нарощення поставок відбулося після початку вторгнення в Україну. Видання проаналізувало дані, опубліковані митними органами Китаю за 2015 рік. З'ясувалося, що в період із 2015 до 2021 року експорт нітроцелюлози в Росію практично не здійснювався. Водночас експорт різко збільшився з травня 2022 року.

«У 2022 році Китай експортував до Росії трохи більше ніж 700 тонн нітроцелюлози. У 2023 році цей обсяг збільшився майже вдвічі і перевищив 1300 тонн. З січня по березень поточного року було експортовано близько 110 тонн», – йдеться у матеріалі видання.

Нагадаємо, військово-морські сили Росії та Китаю підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю.

Зокрема, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай є головним постачальником військового обладнання для Росії. Державний секретар США зазначив, що Вашингтон попередив Пекін про неприйнятність підтримки російської війни. Однак Китай заявив, що «не має наміру постачати зброю жодному з учасників війни в Україні».

«Коли йдеться про російський військово-промисловий комплекс, то головним його постачальником наразі є Китай. Нам відомо про постачання Китаєм деталей до машин, напівпровідників, інших товарів подвійного призначення, що допомагають Росії відбудовувати військово-промислову базу», – сказав Ентоні Блінкен.

Як повідомлялося, у березні експорт Китаю до РФ скоротився на 16%. Це стало першим таким зниженням з 2022 року. Причиною цього експерти вважають погрози Сполучених Штатів щодо санкцій проти КНР, якщо її товари сприятимуть вторгненню Росії в Україну.