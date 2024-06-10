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США запропонують Саудівській Аравії оборонну угоду, але є умова – WSJ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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США запропонують Саудівській Аравії оборонну угоду, але є умова – WSJ
Саудівська Аравія може отримати оборонну угоду від США
фото: defense.gov

The Wall Street Journal: США матимуть пропозиції до Саудівської Аравії за умови нормалізації відносин з Ізраїлем

Білий дім намагається підтримувати регіональні дипломатичні зусилля на тлі місяців безрезультатних переговорів про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом. Зокрема США запропонують оборонний договір Саудівської Аравії. Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на чиновників. Документ припускатиме допомогу у захисті королівства в рамках угоди щодо заохочення нормалізації відносин країни з Ізраїлем.

«Адміністрація Байдена близька до завершення угоди з Саудівською Аравією, яка зобов’язує США допомагати захищати країну Перської затоки в рамках довгострокової угоди про заохочення дипломатичних зв’язків між Ер-Ріядом та Ізраїлем. Про це заявили офіційні особи США та Саудівської Аравії», – йдеться у публікації  The Wall Street Journal.

Як зазначають журналісти, успіх дипломатичних зусиль залежить від прихильності до Ізраїлю створенню окремої палестинської держави та, швидше, припинення війни в Газі, що є малоймовірною пропозицією на тлі місяців безрезультатних переговорів про припинення вогню та рейду Ізраїлю у вихідні для визволення заручників із території Гази.

За даними The Wall Street Journal, США прагнуть надати Ізраїлю можливість досягти встановлення дипвідносин із Саудівською Аравією для ширшого визнання держави в арабському та мусульманському світі. Договір під назвою Угода про стратегічний альянс, швидше за все, не отримає достатньої підтримки від сенаторів США, якщо вона не буде пов'язана із зобов'язанням королівства нормалізувати відносини з Ізраїлем, уточнили у виданні.

Раніше стало відомо, що Саудівська Аравія вирішила не відправляти своїх представників на мирну конференцію щодо України, яка пройде у Швейцарії 15-16 червня. Про це розповіли німецькому агентству dpa дипломатичні джерела.За їхніми словами, таке рішення Ер-Ріяд ухвалив через те, що Росія не братиме участі у саміті. До цього Саудівська Аравія провела переговори з Китаєм щодо війни в Україні. Представники обох країн зробили висновок, що вирішення питання має обговорюватися за участю всіх сторін і з дискусією з різних пропозицій.

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Теги: Сектор Гази переговори США Сенат США Саудівська Аравія вихідні Ізраїль росія

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