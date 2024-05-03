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Протести в Грузії: невідомі особи побили учасників мітингу

Катерина Іванова
glavcom.ua
Протести в Грузії: невідомі особи побили учасників мітингу
11 травня у Тбілісі пройде масштабна акція протесту проти закону про іноагентів
фото: Paper Kartuli

Постраждало щонайменше 5 осіб

На площі Героїв у Тбілісі група невідомих осіб напала на протестувальників. Є постраждалі. Про це повідомляє грузинське медіа Pirveli.

Як стало відомо, до площі, в районі цирку, під'їхало 5 машин, з них вийшли близько 20 людей і почали бити учасників акції. Свідки повідомляють, що нападники завдавали протестувальникам ударів по обличчю та голові та били ногами тих, хто лежить на землі.

Постраждали щонайменше 5 осіб.

Окрім цього, учасники акції оголосили масштабну акцію протесту проти аналогу російського закону про іноагентів 11 травня.

«Хочу, щоб ви запам'ятали цю дату – давайте 11 травня усі разом влаштуємо дуже велику маніфестацію. Велику, мирну, сильну, впевнену маніфестацію. Запишіть собі у календарі», – сказав один із організаторів мітингу.

Раніше протестувальники також озвучили свої вимоги до влади: звільнення всіх затриманих та відкликання з парламенту законопроєкту про іноагентів. За словами учасників антиурядових акцій, доки ці вимоги не будуть виконані, вони оголошують про повну непокору. Протестувальники також вимагають покарання силовиків, винних у насильстві щодо учасників акцій, зокрема жінок і дітей.

Зазначимо, 15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про іноземних агентів, який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

До слова, спроби в Грузії знову ухвалити закон про «іноагентів» не залишилися без підтримки з Кремля. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Грузія – це сусід, тому стабільність та передбачуваність ситуації там лише на користь Росії. За його словами, у Кремлі стежать за ситуацією в Грузії навколо законопроєкту про іноагентів, і наголошують, що протестна реакція грузинської опозиції – безпідставна.

Ввечері 2 травня у Тбілісі відбувалися сутички учасників мітингу з поліцією.

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Теги: Грузія протест

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