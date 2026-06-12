Маску вдалося примножити свій капітал завдяки тому, що його компанія SpaceX вийшла на біржу

Компанія SpaceX офіційно встановила ціну на свої акції в межах найбільшого в історії США первинного публічного розміщення, увійшовши до переліку найцінніших корпорацій планети, а сам Ілон Маск став першим у світі трильйонером і має потенціал подвоїти цю суму. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Вартість однієї акції зафіксували на позначці $135, завдяки чому компанія залучила приголомшливі 75 мільярдів доларів. Загалом на ринок виставили понад 555 млн цінних паперів, а ринкова капіталізація гіганта сягнула $1,77 трлн. Це стало абсолютним світовим рекордом, який залишив далеко позаду показники саудівського нафтового велетня Saudi Aramco, що залучив у 2019 році $25,6 млрд. Через масовий характер пропозиції оцінка SpaceX може зрости ще більше протягом наступного місяця.

Після офіційного старту торгів на Nasdaq у п'ятницю SpaceX посяде сьоме місце серед найбільших публічних компаній США. Така висока оцінка здивувала аналітиків, адже ще минулого року компанія була збитковою, проте наразі вона випередила за вартістю банк JPMorgan Chase, корпорацію Meta Марка Цукерберга та навіть автомобільну компанію Маска – Tesla. Як зазначив головний виконавчий директор 50 Park Investments у Нью-Йорку Адам Сархан, справжнім випробуванням для SpaceX стане сприйняття ринком її IPO протягом наступних кількох тижнів, а поточна ціна встановлена майже ідеально і стимулює активність роздрібних інвесторів.

Під час виходу на біржу Ілон Маск проігнорував традиції Уолл-стріт, виділивши 30% акцій саме для дрібних покупців замість великих фондів. При цьому він зберіг тотальний контроль над бізнесом, володіючи 82% голосів у компанії SpaceX. Партнер Cherry Lane Investments Рік Меклер наголосив, що ціноутворення компанії опинилося на незвіданій території через оголошення ціни в обхід стандартного процесу формування книги замовлень.

Наразі основні гроші Ілону Маску приносить супутниковий інтернет Starlink, який працює у 164 країнах світу, обслуговуючи мільйони приватних користувачів, бізнесів, урядів та армій. Паралельно SpaceX активно розвиває штучний інтелект xAI, поєднуючи космічні дані та обчислювальні потужності задля отримання стратегічної переваги над конкурентами.

Водночас, головний інвестиційний директор Bokeh Capital Partners Кім Форрест вказує на фінансову невизначеність прогнозів через високу залежність SpaceX від державних контрактів, зазначаючи, що покупці акцій інвестують у «втечу від Землі та майбутнє». Ринок очікує першого дня торгів: якщо стандартна дохідність більшості IPO становить 10-15%, то потенційне зростання акцій компанії Маска на 50% свідчитиме про справжній ажіотаж.

Раніше повідомлялося, що компанія SpaceX суттєво підвищила вартість доступу до супутникового інтернету Starlink для Пентагону – в деяких випадках майже в п'ять разів.

Представники SpaceX на переговорах із військовими заявили, що американська армія фактично використовувала більш високий тарифний рівень зв'язку, ніж оплачувала. Йшлося про різницю між приблизно $5 тис. за термінал і тарифом близько $25 тис. на місяць.