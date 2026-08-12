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З’явилися супутникові знімки складу Wildberries у Воронежі після атаки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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З’явилися супутникові знімки складу Wildberries у Воронежі після атаки
Склад Wildberries у Краснодарі на супутникових знімках до та після атаки безпілотників: кадри від 21 липня та 5 серпня
супутникові знімки

Внаслідок пожежі вигоріло близько 70 тис. квадратних метрів площі складу

Склад російського онлайн-ритейлера Wildberries у Воронезькій області РФ постраждав унаслідок атаки безпілотників 11 серпня. Супутникові знімки показали масштаб пожежі на території логістичного комплексу.

За даними «Радіо Свобода», аналіз супутникового знімка свідчить, що внаслідок пожежі вигоріло близько 70 тис. квадратних метрів площі складу, пише «Главком».

Офіційний Telegram-канал Wildberries заявив, що після влучання дрона та пожежі товари компанії «переважно не постраждали».

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Про пожежі на двох складах великої компанії в Новоусманському районі 11 серпня повідомляв губернатор Воронезької області Олександр Гусєв. За даними російського Telegram-каналу Astra, займання сталося саме на території логістичного комплексу Wildberries.

У пресслужбі Wildberries також підтвердили евакуацію співробітників у регіоні. Це вже не перша атака на цей об'єкт. 23 липня склад Wildberries також зазнав атаки та отримав незначні пошкодження.

За кілька кілометрів від хаба Wildberries в Александрівці розташований і логістичний центр іншого маркетплейсу – Ozon. Його площа – близько 110 тис. м², об'єкт включає сортувальний центр місткістю близько 40 млн товарів і заявленою добовою потужністю понад 900 тис. замовлень.

Атаки на логістичну інфраструктуру Wildberries тривають із середини липня. За підрахунками, дрони вже пошкодили або знищили понад 15% усієї складської мережі компанії – щонайменше вісім об'єктів у Тамбовській, Московській, Ростовській та інших областях. Найбільших втрат Wildberries зазнав після удару 18 липня по логоцентру в Електросталі під Москвою.

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Теги: Wildberries росія

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