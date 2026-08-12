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Найбільші зернові термінали Росії в Новоросійську зупинили роботу після атаки – Reuters

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Найбільші зернові термінали Росії в Новоросійську зупинили роботу після атаки – Reuters
Новоросійський зерновий термінал, експортна потужність якого становить 8,5 млн тонн на рік, призупинив роботу
скриншот з відео

Росія є найбільшим у світі експортером пшениці, а значна частина її зерна вивозиться через чорноморські порти, зокрема Новоросійськ

Два найбільші зернові термінали Росії в Новоросійську призупинили роботу після нічної атаки українських безпілотників. Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела в галузі, пише «Главком».

Йдеться про Новоросійський зерновий термінал та Новоросійський комбінат хлібопродуктів (НКХП). За даними джерела Reuters, Новоросійський зерновий термінал, експортна потужність якого становить 8,5 млн тонн на рік, призупинив роботу. Наразі там оцінюють завдані збитки. Представник власника термінала – холдингу Demetra – підтвердив факт пошкодження, але не уточнив його масштаби.

НКХП, потужність якого становить 7,1 млн тонн експорту зерна на рік, також зазнав пошкоджень і припинив роботу, повідомили три джерела видання. Основний власник підприємства – ОЗК – підтвердив пошкодження та заявив, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в ніч проти 12 серпня Сили оборони України провели операцію з ураження військово-морської бази Росії в Новоросійську. За словами президента, Новоросійськ є останнім основним форпостом російського флоту в Чорному морі та розташований на відстані понад 300 км від лінії фронту.

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Теги: росія порт

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