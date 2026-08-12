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Новоросійськ здригався від вибухів усю ніч: дрони атакували порт та нафтотермінал

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Новоросійськ здригався від вибухів усю ніч: дрони атакували порт та нафтотермінал
скриншот з відео

Новоросійськ має стратегічне значення для Росії, оскільки через його порт проходять великі обсяги нафти та іншої продукції, а також базуються кораблі Чорноморського флоту

Новоросійськ у ніч проти 12 серпня зазнав масованої атаки безпілотників. У місті лунали численні вибухи, спалахнули пожежі, є пошкодження портової інфраструктури, пише «Главком».

За повідомленнями місцевої влади, пошкоджено щонайменше шість багатоквартирних будинків, автомобілі та школу. Також зафіксовано пошкодження Новоросійського комбінату хлібопродуктів, розташованого безпосередньо в районі морського порту.

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Найбільше уваги привернула саме портова інфраструктура Новоросійська. За даними моніторингових ресурсів, супутникові знімки свідчать про пожежі в районі нафтового термінала «Шесхарис». Російська влада офіційно не повідомляла про характер пошкоджень цих об'єктів.

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«Шесхарис» є одним із ключових нафтових терміналів Новоросійська. Порт також має важливе військове значення – у районі військової гавані базуються кораблі Чорноморського флоту РФ. За даними OSINT-аналітиків, серед можливих цілей атаки могли бути російські військові кораблі – носії крилатих ракет. 

Окремо повідомляється про пожежу в районі Новоросійського комбінату хлібопродуктів – одного з великих зернових терміналів РФ. На місці удару виникло займання. Атака тривала протягом ночі, а місцеві жителі назвали цю ніч найгіршою з початку війни.

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До слова, російський нафтохімічний комплекс «Сібур-ЗапСибНефтехим» у Тобольську призупинив роботу на невизначений термін після атаки БпЛА 10 серпня.

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Теги: росія порт флот РФ

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