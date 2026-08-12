«Економіка зупиниться». Польський урядовець відповів на заклики депортувати українців

У польському МВС пояснили, хто насправді становить більшість серед українців без роботи та яку роль громадяни України відіграють на місцевому ринку праці

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик розкритикував пропозицію депортувати українських чоловіків призовного віку, які не мають легальної роботи. Посадовець наголосив, що українці стали важливою частиною польського ринку праці, а без них економіка країни зіткнулася б із серйозними проблемами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News.

За словами Дущика, громадяни України працюють у багатьох секторах польської економіки та заповнюють дефіцит робочої сили. Він закликав частіше говорити про реальний внесок українців у функціонування країни.

«Загалом, це українці, які живуть у Польщі, і нам потрібно повторювати це дедалі частіше. Бо якщо одного дня у нас буде така ситуація, коли всі українці об'єднаються і не підуть на роботу, польська економіка зупиниться», – заявив Дущик.

Так посадовець відреагував на пропозицію представників опозиційної партії «Право і справедливість» щодо депортації українських чоловіків призовного віку, які перебувають у Польщі, але офіційно не працюють.

Дущик звернув увагу, що таких українців небагато. За його словами, громадяни України, які перебувають у Польщі та не працюють, становлять близько 5% від їхньої загальної кількості в країні.

Крім того, посадовець пояснив, що серед них є люди, які не мають можливості працювати через життєві обставини.

«Насправді ті, хто не працює в Польщі, – це люди, які доглядають за своїми дітьми з інвалідністю, або поранені на фронті, які проходять реабілітацію в Польщі», – наголосив Дущик.

Заступник міністра також висловив думку, що після завершення війни до України повернеться не така велика кількість її громадян. Водночас він зауважив, що наразі ніхто не здатен точно спрогнозувати подальший розвиток ситуації.

Нагадаємо, депутат польської опозиційної партії «Право і справедливість» Анджей Шливка підтримав пропозицію депортувати з Польщі українських чоловіків призовного віку, які не мають легальної роботи. На його думку, вони могли б воювати за Україну.