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Не той номер – без бензину: російські АЗС змінили правила заправки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Не той номер – без бензину: російські АЗС змінили правила заправки
Російська влада пояснює обмеження необхідністю забезпечити пальним екстрені служби та громадський транспорт
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Для бензину АІ-92 та АІ-95 встановили ліміт від 15 до 30 літрів на людину, для дизельного пального – до 60 літрів у населених пунктах та до 200 літрів на трасових АЗС

В Оренбурзькій області Росії з 12 серпня запровадили обмеження на продаж пального на АЗС. Про нові правила повідомив губернатор Оренбурзької області Євгеній Солнцев, пише «Главком».

Тепер приватні автомобілі заправляють за принципом «парні – непарні»: у парні дні паливо відпускають машинам, номери яких закінчуються парною цифрою, у непарні – автомобілям із непарною останньою цифрою номера. Наприклад, 12 серпня можуть заправлятися авто з номерами, що закінчуються на 0, 2, 4, 6 або 8, а 13 серпня – на 1, 3, 5, 7 або 9. 

Також на АЗС заборонили заправляти пальне в каністри. Для бензину АІ-92 та АІ-95 встановили ліміт від 15 до 30 літрів на людину, для дизельного пального – до 60 літрів у населених пунктах та до 200 літрів на трасових АЗС.

Російська влада пояснює обмеження необхідністю забезпечити пальним екстрені служби та громадський транспорт.

Напередодні, у ніч на 11 серпня, Сили оборони України уразили НПЗ «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбурзькій області. Генштаб повідомляв про пожежу на підприємстві. Потужність заводу становить близько 6 млн тонн нафти на рік, він виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут і бітум.

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Теги: бензин пальне обмеження ліміт росіяни

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