Індія готується до рекордного врожаю – Bloomberg

Індія зафіксувала найкращі показники за чотири роки в плані підвищення врожаю

В Індії завершився найкращий мусонний сезон з 2020 року, що створило сприятливі умови для рясного врожаю рису, сої та зернобобових. Про це пише Bloomberg.

З червня по вересень у країні випало 934,8 мм опадів, що перевищило норму 868,6 мм, згідно з даними Індійського метеорологічного департаменту. Дощі живлять близько половини сільськогосподарських земель країни та визначають урожайність зимових культур. Минулого року через брак опадів уряд запровадив обмеження на експорт рису, пшениці та цукру.

Очікується, що зростання сільгоспвиробництва може призвести до пом'якшення обмежень на експорт цукру та пшениці. До 23 вересня індійські фермери засіяли монсунні культури, такі як рис та зернобобові, на 110,4 млн. гектарів – це на 1,5% більше порівняно з минулим роком.

Уряд уже послабив обмеження на експорт деяких видів рису, зокрема, зняв заборону на постачання небасматичного білого рису і встановив мінімальну експортну ціну $490 за тонну. Також знижено експортне мито на пропарений рис – з 20% до 10%.

До слова, глобальні погодні зміни, включаючи посуху та повені, створюють ризики для сільського господарства у різних частинах світу, від Азії до Південної Америки, що може спричинити зростання світових цін на продовольство. Фермери у Бразилії, В'єтнамі та Австралії стикаються з несприятливими погодними умовами, які загрожують урожаям цукру, зернових та кави.