Малинова криза в Україні: фермери у розпачі і не збирають урожай

Українські фермери не задоволені цінами, які пропонують підприємства, що закуповують малину для подальшої заморозки

Українські господарства середнього розміру відмовляються від збирання малини на своїх полях через надто низьку ціну на ягоду для заморозки. Про це пише EastFruit.

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«Фермери вважають, що закупівельні ціни українських заморожувальників малини не покривають витрати на збирання, тож їм вигідніше залишити ягоду осипатися на землю, аніж продовжувати збирання. Це рішення поки що ніяк не вплинуло на ціни на ринку малини для заморозки, бо безліч дрібних виробників, які не наймають людей для збирання малини, продовжують її збирати та продавати на переробку», – пояснюють експерти ресурсу.

Крім того, більшість великих і середніх господарств продовжують збирання малини, а значить її пропозиція залишається досить високою

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Однією з причин низьких цін на ринку називають спробу учасників ринку мінімізувати свої ризики, що призвело навіть до створення нової категорії якості малини. У результаті виходить, що українські заморожувальники заготовляють малину для переробників Польщі, які отримують основну додану вартість, однак, при цьому, беруть на себе і багато ризиків.

«А ось на українському ринку свіжої малини намітилися певні позитивні тенденції. Зокрема, на торгових майданчиках було відзначено зростання цін пропозиції свіжої малини на 27% за попередній тиждень», – вважають фахівці.

Нагадаємо, ще у липні стало відомо,що через збиткову ціну фермери не хочуть збирати малину. Тоді українські садівники озвучували ціни на ягоду в діапазоні 35-60 грн/кг, що в середньому на 27% дешевше, ніж раніше.

Так, більшість фермерів вже відмовляються від збирання малини, оскільки закупівельні ціни на неї впали до 35 грн/кг – на свіжий ринок, а на заморожування і зовсім пропонують низьку ціну до 17 грн/кг. Приміром, у Тернополі на ринку малинупродавали за 15-20 грн за півлітрову банку. Тому виробники втрачають інтерес до цієї ягоди, оскільки поточа вартість на неї не покриває навіть витрати на збирання.