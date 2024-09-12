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Завод Samsung в Індії зупинив виробництво: робітники оголосили безстроковий страйк

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Завод Samsung в Індії зупинив виробництво: робітники оголосили безстроковий страйк
Робітники у Індії вимагають гідних умов праці на заводі
фото із відкритих джерел

Працівники Samsung India проводять протести і вимагають збільшення заробітної платні 

Виробництво на головному заводі Samsung Electronics на півдні Індії зупинилось через масштабний страйк сотень працівників. Безстрокова акція протесту розпочалась цього тижня, пише CNN.

Завод у Шріперумбудурі, на якому працює близько 1800 осіб, забезпечує 20-30% річного доходу Samsung в Індії, що становить $12 млрд.

Працівники вимагають підвищення заробітної плати, покращення умов праці та, що найважливіше, визнання компанією профспілки, підтримуваної Центром індійських профспілок. Біля заводу з'явилися плакати з написом «Безстроковий страйк», а сотні робітників у корпоративній уніформі встановили намети.

Лідер профспілки Е. Мутукумар оцінив, що внаслідок дій страйкарів порушено близько половини щоденного обсягу виробництва заводу.

Гендиректор Samsung у Південно-Західній Азії Дж. Б. Пак та інші керівники відвідують завод, намагаючись знайти рішення. Міністр праці штату Тамілнад Віра Рагхава Рао заявив, що переговори між робітниками та керівництвом тривають, але поки немає вказівок на те, коли питання буде вирішено.

Страйк відбувається напередодні святкового сезону в Індії, коли споживачі активно купують електроніку, користуючись знижками. Аналітики наголошують, що акція робітників «ставить під загрозу нарощування виробництва Samsung напередодні найважливішого святкового сезону розпродажів, який починається в жовтні».

До слова, Індія має намір відвоювати місце серед найкращих туристичних країн світу. Індія планує значно зміцнити свої позиції у сфері світового туризму, прагнучи увійти до топ-10 найпопулярніших туристичних напрямків у найближчі п'ять років. 

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Теги: акція завод Індія страйк Samsung переговори

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