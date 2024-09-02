В Україні третій тиждень поспіль дорожчають помідори

Варто зазначити, що наразі помідори в Україні вже надходять у продаж у середньому у 2,4 раза дорожче

Основною причиною, що провокує подорожчання цієї продукції, за словами експертів ринку, є досить різке скорочення пропозиції цієї продукції в місцевих комбінатах

В Україні є стійка тенденція до подорожчання помідорів. За даними аналітиків EastFruit, ціни на ці овочі зросли в середньому на 12% порівняно з кінцем минулого тижня і зараз коливаються в межах 40-55 грн/кг.

«Основною причиною, що провокує подорожчання цієї продукції, за словами експертів ринку, є досить різке скорочення пропозиції цієї продукції в місцевих комбінатах. Додатково, через несприятливі погодні умови багато фермерів втратили значну частину врожаю ґрунтових томатів. За словами учасників ринку, зважаючи на обмежену пропозицію, попит на тепличні помідори залишається високим, завдяки чому виробники поточного тижня вкотре підвищили відпускні ціни. У результаті, сьогодні ціна на ці овочі озвучується в межах 40-55 грн/кг ($0,97-1,34/кг), що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня», – йдеться в повідомленні.

Також причиною зростання ціни на помідори, за словами експертів, є поєднання високого попиту, яке триває вже третій тиждень, та скорочення пропозицій. Сезонний фактор призвів до зменшення обсягів поставок від виробників: вибірки з комбінатів стали меншими та нерегулярними, а постачання з літніх теплиць та відкритого обґрунтування практично припинилися.

Варто зазначити, що поточна ціна на помідори в Україні вже у 2, 4 рази перевищила показники кінця серпня минулого року. Аналітики прогнозують подальше зростання ціни на цей сегмент, потім очікується ще більше скорочення пропозицій від місцевих господарств.