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Негода у всьому світі загрожує людству продовольчою кризою – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Негода у всьому світі загрожує людству продовольчою кризою – Bloomberg

Bloomberg: через негоду подорожчає пшениця, кава, цукор та інші продукти харчування

Глобальні погодні зміни, включаючи посуху та повені, створюють ризики для сільського господарства у різних частинах світу, від Азії до Південної Америки, що може спричинити зростання світових цін на продовольство. Про це пише Bloomberg.

«Bloomberg Agriculture Spot Index, який включає дев’ять основних продуктів харчування, фіксує щомісячний приріст понад 7%, що є найбільшим показником з моменту вторгнення Росії в Україну, що призвело до стрімкого зростання ринків на початку 2022 року», – зазначає видання. 

Фермери у Бразилії, В'єтнамі та Австралії стикаються з несприятливими погодними умовами, які загрожують урожаям цукру, зернових та кави.

«Нещодавно ми спостерігали відверто погані погодні умови, які підштовхнули ціни догори, оскільки невизначеність пропозиції означає, що покупці готові платити більше», – сказав керівник відділу аналізу агробізнесу в ANZ Group Holdings Ltd. Майкл Вайтхед.

У Чикаго ціни на пшеницю продовжують зростати через побоювання щодо зниження світових запасів до 9-річного мінімуму, зумовленого неврожаєм у основних країнах-експортерах. Австралія страждає від посухи та заморозків, а нестача дощів у Причорноморському регіоні стримує майбутні посіви. Усі ці фактори вказують на потенційне погіршення продовольчої безпеки у світі.

Нагадаємо, ризики продовольчої кризи в Європі посилюються на тлі природних катаклізмів, що почастішали, і погіршення відносин з низкою країн. Питання стоїть лише в тому, коли саме в регіоні почне не вистачати товарів. 

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Теги: Європа продукти криза пшениця негода харчування

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