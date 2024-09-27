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Індія відмовилася від купівлі газу з підсанкційного російського проєкту – Reuters

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Індія відмовилася від купівлі газу з підсанкційного російського проєкту – Reuters
Ще у грудні 2023 року, через введені санкції у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, іноземні компанії заморозили участь у проєкті Arctic LNG 2
фото: росЗМІ

У проєкті «Арктик ЗПГ-2» було заплановане виробництво, яке мало скласти п'яту частину від річного обсягу виробництва ЗПГ в Росії

Індія не буде купувати зріджений природний газ (ЗПГ), який походить з ключового російського проєкту Arctic LNG 2, що перебуває під санкціями західних країн. Про це 27 вересня заявив міністр нафти Індії Панкадж Джайн, повідомляє Reuters.

«Ми не купуватимемо з Arctic LNG 2. Ми не купуємо жодних товарів, які підпадають під санкції. Те, що перебуває під широкими санкціями, ми цього не торкаємося», – сказав Джайн.

У проєкті Кремля «Арктик СПГ-2» було заплановане повне виробництво, яке повинно було скласти п'яту частину від річного обсягу виробництва ЗПГ в Росії, який має досягти 100 млн тонн до 2030 року, що більш ніж втричі перевищує обсяг, який країна експортує зараз.

Ця заява відбулася на тлі запровадження Великою Британією 26 вересня додаткових санкцій проти п’яти суден та двох організації, залучених до транспортування російського скрапленого природного газу, в тому числі й з проєкту Arctic LNG 2. Британський уряд вперше використав нові законодавчі повноваження для введення санкцій безпосередньо на судна, що транспортують СПГ.

Від початку повномасштабної російської війни проти України Індія не приєдналася до міжнародних санкцій проти Росії, проте Нью-Делі висловлювався за повагу до суверенітету та територіальної цілісності, а також закликав Москву та Київ «працювати разом і вирішити розбіжності» шляхом переговорів.

Як стало відомо, Росія почала використовувати у тіньовому флоті найбільше у світі плавуче сховище зрідженого природного газу.  До тіньового флоту РФ доєдналося судно Saam FSU. 

До слова, артилерійські снаряди, які продавали індійські виробники зброї, були перенаправлені європейськими покупцями в Україну. Індія не втручається у цей процес попри протести Москви

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Теги: Велика Британія Індія санкції міністр росія

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