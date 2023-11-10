Урожай у пустелі: ОАЕ взялись за вирощування одного продукту

Для виробництва томатів у ОАЕ використовують високотехнологічні теплиці з закритими дахами та затінюючими сітками

Об'єднані Арабські Емірати взялись за виробництво власної аграрної продукції. Головна проблема вирощування овочів у ОАЕ – високі температури влітку. Проте це цілком реально вирішити за допомогою високотехнологічних теплиць із затінювальними сітками та системами дощування. Таким чином собівартість продукції є нижчою, ніж імпортної. Зокрема цей метод протестували під час виробництва томатів. Про це пише Hortidaily.

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«Cезон виробництва пройшов гладко, і ми навіть перевищили наші цільові показники врожайності та досягли 400 т/га замість очікуваних 330. Ми вирощуємо кілька сортів, таких як томати черрі, томати на китицях, біфтомати та томати-сливки. Кліматичних чи фітосанітарних проблем у нас не було, і якість теж відмінна», – розповів керівник ферми в E20 Investment Файсал Шехзад.

Єдиною перешкодою для виробництва томатів в Об’єднаних Арабських Еміратах є висока температура влітку, додає виробник. «Ми виробляємо в контрольованому середовищі, використовуючи високотехнологічні теплиці з закритими дахами, затінюючими сітками та системами дощування. Нам допомагають дуже низькі витрати на енергію в ОАЕ, тому немає непереборних обмежень для виробництва томатів чи інших фруктів та овочів. Навіть дешевше виробляти їх на місці», – розкриває особливості технології керівник ферми в E20.

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Раніше компанія отримала досвід виробництва овочів у Пакистані, тепер інтегрують його у іншій країні: «ОАЕ досягають гігантських успіхів у місцевому виробництві свіжої продукції, незважаючи на несприятливий клімат. Кількість теплиць збільшується щороку».

Продукція E20 Investment призначена загалом для місцевого ринку та експорту до сусідніх країн, зокрема Оману та Саудівської Аравії. Частина продукції навіть поїде до Європи, додав керівник ферми.

До слова, Об'єднані Арабські Емірати планують з'єднати емірат Фуджейра та Мумбаї у Індії підводним тунелем, пише Unilad. Концепція проекту, що вперше з'явивилась у 2018 році, може незабаром стати реальністю. Національне консультативне бюро ОАЕ розглядає інженерні пропозиції та вже запросило технічне обгрунтування для них. Підводний тунель використовуватиметься не лише туристами, а й як альтернативний торговий шлях: для постачання нафти до Індії та прісної води з річки Нармада до ОАЕ.