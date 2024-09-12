Уряд змінив правила відправлення харчів поштою: що не можна пересилати

У внутрішніх поштових відправленнях заборонено пересилати харчові продукти, якщо на планову дату доставки закінчується їхній термін придатності

Кабінет Міністрів змінив перелік речей, які заборонено пересилати у поштових відправленнях, а також порядок їх вилучення. Насамперед, зміни стосуються харчів. Про це йдеться в постанові уряду від 10 вересня 2024 року № 1045.

Відтепер, за новими правилами, у внутрішніх поштових відправленнях заборонено пересилати харчові продукти, якщо на планову дату доставки закінчується їхній термін придатності. Раніше пересилання обмежувалося лише продуктами зі строком придатності до 10 днів.

Також уряд уточнив інші заборони. Зокрема забороняється пересилати національну валюту (окрім нумізматичних та інвестиційних монет), іноземну валюту, алкогольні напої з вмістом етилового спирту понад 8,5%, які не підлягають маркуванню акцизними марками, тютюнові вироби та рідини для електронних сигарет, на яких відсутні марки акцизного податку встановленого зразка.

Нагадаємо, «Укрпошта» з 30 серпня припинила приймати для пересилання відправлення з переказом післяплати готівкою, якщо відправниками є фізичні особи-підприємці. Як зазначається, цей крок обумовлений рішенням Національного банку, який вніс зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Цим документом заборонена виплата переказів післяплати готівкою фізичним особам-підприємцям (ФОП). Перекази післяплати можуть бути виплачені лише на картку або поточний рахунок ФОП.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ уклало меморандум з «Укрпоштою». Домовленість передбачає запуск сервісу доставки закордонних паспортів із вересня.

До слова, «Укрпошта» з 1 липня збільшила вартість відправлень за тарифом «Укрпошта.Стандарт» у середньому на 5-9 грн. Тарифи «Укрпошта. Експрес» по області та в межах України зміняться в середньому до 10 грн залежно від ваги відправлення.