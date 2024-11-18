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Ізраїльські війська ліквідували головного пропагандиста «Хезболли»

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Ізраїльські війська ліквідували головного пропагандиста «Хезболли»
ЦАХАЛ ліквідував пропагандиста бойовиків
Фото: Армія оборони Ізраїлю

ЦАХАЛ продовжує ліквідувати лідерів бойовиків на Близькому Сході

17 листопада, в неділю, ізраїльські військові завдали удару по столиці Лівану, Бейруту. В результаті атаки був ліквідований головний пропагандист і прес-секретар терористичної організації «Хезболла» Мохаммед Афіф.

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Мохаммед Афіф був високопоставленим військовим оперативником «Хезболли», який приєднався до терористичної організації в 1980-х роках.

З початку війни він мав великий вплив на військові операції «Хезболли». Афіф встановлював зв'язки з високопосадовими особами та брав активну участь у плануванні та здійсненні терористичних акцій угруповання проти Ізраїлю.

Крім того, він давав вказівки бойовикам «Хезболли» збирати відео з поля бою для використання в пропагандистських цілях та психологічного терору. Афіф також отримував накази від вищого командування «Хезболли» щодо відповідальності бойовиків за атаку БПЛА на резиденцію прем'єр-міністра Ізраїлю в Кейсарії 19 жовтня 2024 року.

У ЦАХАЛ додали, що повідомлення, які Афіф транслював ліванським ЗМІ, пропагували терористичну діяльність проти Ізраїлю та підбурювали до неї. Він був відповідальним за численні операції психологічного терору проти ізраїльської громадськості.

У «Хезболлі» підтвердили смерть свого головного речника, який також очолював відділ зв'язків угруповання зі ЗМІ.

Бойовики повідомили, що він загинув внаслідок удару по штаб-квартирі сирійської партії Баас у центрі Бейрута, а не в опорному пункті терористичної організації в південному передмісті столиці, як було зазначено раніше.

До слова, ліванське ісламське угруповання «Хезболла» розглядає пропозицію США та Ізраїлю щодо припинення вогню. Це свідчить про активізацію дипломатичних зусиль для завершення конфлікту в цьому регіоні Близького Сходу. 

До слова, у суботу ввечері, 16 листопада, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила четверту серію ударів по командних центрах «Хезболли» в районі Дахія, який є важливим оплотом терористів у Бейруті. Про це повідомив Telegram-канал ЦАХАЛ.

Нагадаємо, раніше ізраїльські воїни знищили Мустафу Ахмада Шахаді. Він був заступником командувача елітного підрозділу «Радван».

Нагадаємо, новим лідером «Хезболли» став Наїм Кассем. Він був заступником колишнього лідера угруповання Хасана Насралли, ліквідованого Ізраїлем трохи більше ніж місяць тому. Про це повідомляє Reuters з посиланням на письмову заяву угруповання.

27 вересня Ізраїль провів масований авіаудар по штаб-квартирі «Хезболли» в Бейруті. В результаті чого загинув лідер організації Хасан Насралла.

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Теги: армія партії смерть військові Telegram пропагандист авіаудар відео Ізраїль

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