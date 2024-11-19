Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Кабмін змінює правила, за якими «швидка» везтиме пацієнтів до лікарень

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін змінює правила, за якими «швидка» везтиме пацієнтів до лікарень
Пацієнти з критичними станами, як-от інсульти, інфаркти чи важкі травми, доставлятимуться до профільних лікарень швидше
фото з відкритих джерел

МОЗ: Швидка має везти пацієнтів у визначені медзаклади, де є все необхідне для лікування конкретного діагнозу

Уряд вніс відповідні зміни до Порядку функціонування госпітальних округів і кластерів та встановлення їхніх меж. Міністерсто запевняє, що це тільки покращить лікування українців. Про це повідомляє МОЗ.

«Багато років поспіль існувала практика, коли «швидка» доставляла пацієнта до найближчої лікарні. Проте далеко не завжди найближча лікарня має необхідні потужності, фахівців та обладнання. Через це хворий і лікарі втрачали дорогоцінний час. Адже такі тяжкі стани як інсульт, інфаркт чи політравма вимагають невідкладного медичного втручання», – заявив міністр Віктор Ляшко.

Швидка має везти пацієнтів у визначені медзаклади, де є все необхідне для лікування конкретного діагнозу. Тому МОЗ хоче контролювати, щоб швидка везла пацієнтів туди, куди треба. 

Завдяки новим маршрутам транспортування пацієнтів екстреною допомогою, до логістики включено не лише комунальні лікарні, але й державні заклади охорони здоров’я, затверджені МОЗ. Це означає, що пацієнти з критичними станами, як-от інсульти, інфаркти чи важкі травми, доставлятимуться до профільних лікарень швидше. 

У маршрутах швидких з’являться і такі медзаклади, як Інститут серця чи лікарня Феофанія, запевняє МОЗ. Оскільки з 2025 року до єдиного медичного простору доєднуються і медичні установи, які входять до сфери управління МОЗ, закладів вищої медичної освіти, Національної академії медичних наук, Державного управління справами. Тобто вони тепер будуть відкриті для всіх.

До слова, в Україні почастішали випадки інсультів, викликаних гіпертонією на фоні стресу. Фахівці вже називають це «воєнною» хворобою. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла доктор медичних наук, завідувачка кафедри неврології університету імені Богомольця Марія Прокопів.

Також незважаючи на те, що в Україні діють відключення електроенергії, важливі лікарні будуть працювати в нормальному режимі, адже вони забезпечені генераторами. Про це в телеефірі повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. «Усі 100% лікарень закладів охорони здоров’я, які вкрай важливі, щоб надання медичної допомоги в Україні не зупинилося ні на хвилину, забезпечені дизельними або бензиновими генераторами, як альтернативними джерелами електропостачання», – сказав він.

Читайте також:

Теги: міністр лікарня Віктор Ляшко інсульт правила

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Завроцький був директором Департаменту охорони здоров’я Хмельницької ОВА
Ліквідація МСЕК. На Хмельниччині прийнято кадрові рішення
24 жовтня, 11:59
Згідно з оцінками США, Південної Кореї та України, цього місяця до Росії прибули близько 3 тис. північнокорейських військових
Непідготовлені й ослаблі. WSJ передбачає, яких військових надала КНДР для Росії
27 жовтня, 13:43
Найбільшу будівлю у світі зводять у Саудівській Аравії
У Саудівській Аравії майже закінчили земляні роботи під час зведення найбільшої споруди світу
28 жовтня, 04:13
Японія надасть Україні фінансову допомогу
Японія надасть Україні $3 млрд за рахунок заморожених російських активів
28 жовтня, 22:46
Діти, які виїхали рік чи два тому, перестають отримувати українську освіту, бо вирішили назавжди залишитися за кордоном
«Учити просто не буде кого». Освітянин б'є на сполох, діти покидають Україну
3 листопада, 21:33
Правила дорожнього руху не змінюються, просто міські дороги переходять на «зимову швидкість»
Із 1 листопада у столиці починають діяти нові обмеження швидкості: перелік вулиць
1 листопада, 08:32
Санду вже святкує перемогу
Штаб Майї Санду вже святкує перемогу
3 листопада, 23:48
Ексміністри пояснили, чому держсекретарі міністерств перетворилися на «завгоспів»
Ексміністри пояснили, чому держсекретарі міністерств перетворилися на «завгоспів»
12 листопада, 07:27
Канцлер Німеччини радився із Зеленським перед дзвінком Путіну
Шольц напередодні дзвінка Путіну радився із Зеленським – Кулеба
16 листопада, 22:51

Здоров'я

Кабмін змінює правила, за якими «швидка» везтиме пацієнтів до лікарень
Кабмін змінює правила, за якими «швидка» везтиме пацієнтів до лікарень
Україна заборонила продаж кратому
Україна заборонила продаж кратому
Коли стартують роботи з відновлення Охматдиту? Ляшко озвучив терміни
Коли стартують роботи з відновлення Охматдиту? Ляшко озвучив терміни
Прогноз магнітних бур на 19-21 листопада: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 19-21 листопада: якою буде сонячна активність
Критично важливі лікарні забезпечені генераторами – Ляшко
Критично важливі лікарні забезпечені генераторами – Ляшко
Прогноз магнітних бур на 16-18 листопада: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 16-18 листопада: якою буде сонячна активність

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 листопада 2024
33K
США звинуватили Китай у лицемірстві під час засідання Радбезу ООН
23K
Російський полк 20-ї мотострілецької дивізії дезертував з фронту: названо кількість солдат
13K
Правоохоронці викрили нові схеми для ухилянтів: затримано посадовців МСЕК
13K
Зеленський повідомив про приємний сюрприз для школярів із наступного року

Новини

Росіяни у Глухові вбили матір та дитину, «Хезболла» погодилась на перемир'я з Ізраїлем: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлиива хмарність та сильний вітер: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 05:50
Друга тривога у Києві тривала більше години
Сьогодні, 03:34
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
Вчора, 07:00
На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua