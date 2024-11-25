Верховний лідер Ірану вимагає смертної кари для Нетаньягу

Верховний лідер Ірану заявив, що ізраїльським лідерам слід виносити смертні вироки, а не видавати ордери на арешт

Хаменеї прокоментував рішення Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Міжнародний кримінальний суд мав би засудити прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до смертної кари за воєнні злочини. Про це повідомляє Reuters.

Хаменеї прокоментував ордери Міжнародного кримінального суду на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта.

«Вони видали ордер на арешт, цього недостатньо… Смертний вирок повинен бути винесений цим злочинним лідерам», – сказав він.

Як відомо, Міжнародний кримінальний суд не може винести ордер на смертну кару, оскільки смертна кара не передбачена його правовою системою. МКС діє на основі Римського статуту, який встановлює максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Це покарання може бути призначено лише у виняткових випадках, коли злочин є надзвичайно тяжким, наприклад, у випадках геноциду, злочинів проти людяності чи воєнних злочинів.

Натомість смертну кару можуть призначати лише суди в тих країнах, де вона офіційно дозволена законодавством. Станом на сьогодні, це близько 50 держав у світі. Зокрема, в Ірані смертна кара часто використовується проти політичних дисидентів і протестувальників.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта.

Натомість члени уряду Ізраїлю звинуватили в антисемітизмі Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який видав ордери на арешт прем’єр-міністра та колишнього міністра оборони країни. Як сказав міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір, суд «довів, що він наскрізь антисемітський».

А от майбутній радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц пообіцяв «рішучу відповідь» на рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

До слова, Нідерланди готові заарештувати прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС), якщо він прибуде до країни, заявив глава МЗС країни Каспар Вельдкамп.