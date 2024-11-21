Ордер на арешт Нетаньягу: Нідерланди готуються виконати вимогу МКС

Нетаньягу і Галант можуть бути арештовані

Нідерланди обіцяють виконати вимогу суду, щодо очільника уряду Ізраїлю

Нідерланди готові заарештувати прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС), якщо він прибуде до країни, заявив глава МЗС країни Каспар Вельдкамп. За його словами, які цитує De Telegraaf, на те саме очікує колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта.

Нідерланди виконають ордер на арешт МКС. Це означає, що якщо Нетаньягу та інші з'являться на голландській землі, їх буде заарештовано», – сказав міністр.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта.

Натомість члени уряду Ізраїлю звинуватили в антисемітизмі Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який видав ордери на арешт прем’єр-міністра та колишнього міністра оборони країни. Як сказав міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір, суд «довів, що він наскрізь антисемітський».

А от майбутній радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц пообіцяв «рішучу відповідь» на рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

До слова, відносини між Ізраїлем та Нідерландами вкрай напружені. Адже напередодні Амстердамі жорстоко побито ізраїльських туристів. Пропалестинська група людей напала на громадян Ізраїлю, які приїхали на матч футбольних клубів Аякс та Маккабі. Зазначається, що напад на фанатів Маккабі Тель-Авіва стався в ніч проти 8 листопада на вулицях Амстердама після поразки ізраїльської футбольної команди місцевому клубу Аякс.