Одна з країн-підписантів Римського статуту запросила Нетаньягу в гості

Орбан заявив, що Угорщина не виконуватиме зобов'язання перед Міжнародним кримінальним судом, яке передбачає арешт ізраїльського прем'єра

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив главу ізраїльського уряду Біньяміна Нетаньягу приїхати до країни після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Про це повідомляє 24.hu.

Орбан заявив, що запросить Нетаньягу та гарантує йому, що рішення МКС не матиме жодної сили в Угорщині. Також угорський прем'єр назвав ордер на Нетаньягу «обурливо нахабним», «цинічним», та таким, що «втручається в конфлікт».

Як відомом, Угорщина підписала Римський статут, за яким діє Міжнародний кримінальний суд, у 1999 році, а парламент ратифікував його у 2001-му. Тобто, Угорщина зобов’язана виконувати рішення МКС.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта.

Натомість члени уряду Ізраїлю звинуватили в антисемітизмі Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який видав ордери на арешт прем’єр-міністра та колишнього міністра оборони країни. Як сказав міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір, суд «довів, що він наскрізь антисемітський».

А от майбутній радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц пообіцяв «рішучу відповідь» на рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

До слова, Нідерланди готові заарештувати прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС), якщо він прибуде до країни, заявив глава МЗС країни Каспар Вельдкамп.