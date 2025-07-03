Європарламент проведе голосування за вотум недовіри фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн загрожує вотум недовіри через скандал з вакцинами від Covid-19

Для відсторонення глави Єврокомісії знадобиться понад дві третини голосів євродепутатів

В Європейському парламенті у четвер, 10 липня, відбудеться голосування за вотум недовіри президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euractiv.

Вотум недовіри ініціював євродепутат Георге Піпері з ультраправої партії AUR із Румунії. Його пропозицію підтримали майже 80 депутатів, чого було достатньо для розгляду питання в парламенті.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола повідомила керівництво, що пропозиція про недовіру Урсулі фон дер Ляєн відповідає всім правилам. Обговорення вотуму недовіри президентці заплановане на понеділок, 7 липня, а голосування відбудеться під час пленарного засідання Європарламенту у Страсбурзі.

Як повідомлялося, що президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн загрожує вотум недовіри через скандал навколо закупівель вакцин від Covid-19 на понад 35 млрд євро під час пандемії. Раніше суд ЄС ухвалив рішення проти фон дер Ляєн, постановивши, що вона порушила правила прозорості, коли відмовилася надати особисте листування з гендиректором американської компанії Pfizer Альбертом Бурлою щодо постачання вакцин 2021 року.

Позов подала американська газета The New York Times. Видання стверджувало, що Урсула фон дер Ляєн необґрунтовано відмовила в публікації SMS-повідомлень, у яких вона узгодила з главою Pfizer умови контрактів на постачання вакцин для країн Євросоюзу. Суд відкинув аргумент Єврокомісії про те, що повідомлення «неможливо знайти».

Для відсторонення глави Єврокомісії знадобиться понад дві третини голосів євродепутатів, присутніх на засіданні. У Європарламенті зараз 720 парламентаріїв, причому 401 з них рік тому проголосували за Урсулу фон дер Ляєн на виборах глави Єврокомісії. Однак частина депутатів уже відвернулася від неї через різні розбіжності.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

До слова, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про нагальну потребу Європи утвердити свою незалежність шляхом значного збільшення витрат на оборону та через прийняття України до Європейського Союзу.