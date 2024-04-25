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Країни G20 хочуть зобов'язати мільярдерів платити 2% податку на багатство

Катерина Іванова
glavcom.ua
Країни G20 хочуть зобов'язати мільярдерів платити 2% податку на багатство
Міністри зазначають, що пропозиція з податком отримала переважну підтримку громадськості, а опитування громадської думки показують, що до 80% виборців виступають за
фото з відкритих джерел

Бразилія, яка наразі головує в G20, внесла оподаткування мільярдерів до порядку денного на цьогорічній зустрічі міністрів фінансів

Німеччина, Іспанія, Бразилія та Південно-Африканська Республіка внесли пропозицію, аби 3000 мільярдерів по всьому світу сплачували щонайменше 2% податку на свої статки. Це залучило б понад $310 мрлд на рік для глобальної боротьби з бідністю, нерівністю та змінами клімату. Про це пише Guardian.

Міністри чотирьох країн кажуть, що податок у 2% зменшить нерівність і залучить державні кошти, які необхідні після економічних потрясінь пандемії, кліматичної кризи та війн у Європі й на Близькому Сході.

Очільники відомств закликають більше країн приєднатися до їхньої кампанії, кажучи, що зібраної щорічної суми буде достатньо, щоб покрити приблизну вартість збитків, завданих усіма екстремальними погодними явищами минулого року.

«Податок може бути розроблений як мінімальний збір, еквівалентний 2% від багатства надбагатих. Це не буде стосуватися мільярдерів, які вже сплачують справедливу частку податку на прибуток. Ті ж, кому вдасться уникнути сплати податку на прибуток, будуть зобов’язані більше робити внесок у спільне благо», – наголошують міністри.

Бразилія, яка наразі головує в G20, внесла оподаткування мільярдерів до порядку денного на зустрічі міністрів фінансів на початку цього року. План знову обговорюватимуть на саміті G20 у червні.

Франція заявила про підтримку податку на багатство, а США, хоча й непублічно не підтримують такий податок, не виступили проти нього.

Дослідження Oxfam, опубліковане цього року, показало, що наприкінці 2023 року мільярдери були на 3,3 трильйона доларів – або на 34% – багатшими, ніж у 2020 році. Усе через зростання цін на активи під час та після пандемії коронавірусу. Тим часом дослідження Світового банку показало, що пандемія призупинила скорочення бідності.

Французький економіст Даніель Зукман, посилаючись на опитування громадської думки, вважає, що до 80% виборців виступають за податки на багатство. Попри це, економіст зауважує, що «надбагаті боротимуться» проти цього, зокрема «лобіюватимуть уряди та використовуватимуть ЗМІ, які їм належать».

Нагадаємо, уряди ЄС втрачають приголомшливі €286,5 млрд щорічного доходу, що еквівалентно €33 млн євро на годину, через їх неспроможність обкласти справедливим податком найбагатших європейців.

Відповідно до аналізу Oxfam, ця сума еквівалентна ВВП Фінляндії. Вона вказує на те, що європейський податок на багатство в розмірі до 5% мав би підвищуватись щороку, але цього не роблять. 

Найбагатший 1% людей у Європі володіє майже половиною всіх фінансових статків на континенті, включаючи банківські депозити, акції, облігації та позики. З 2020 року мільярдери ЄС збільшили свої накопичені статки на третину, досягнувши торік €1,9 трлн. Водночас 99% населення ЄС стали біднішими.

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Теги: населення Бразилія Іспанія податки

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