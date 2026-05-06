Японія вперше за довгий час відновила імпорт російської нафти

Японія відновила імпорт нафти з РФ, щоб уникнути паливної кризи через загрози на традиційних шляхах постачання

Японія вперше за тривалий час відновила імпорт російської сирої нафти для забезпечення стабільності внутрішнього ринку енергоносіїв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Japan Times та Japan Today.

Танкер із партією нафти пришвартувався до нафтопереробного заводу компанії Taiyo Oil у місті Імабарі. Сировину планують переробити на бензин та інші види нафтопродуктів. За даними Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії, закупівлю здійснили на запит уряду в межах заходів із диверсифікації джерел постачання.

Нафту отримано з проєкту «Сахалін-2» на Далекому Сході РФ. Цей проєкт частково залишається поза межами західних обмежень через стратегічну важливість для енергетичної безпеки деяких країн.

Рішення про закупівлю російського ресурсу було ухвалено на тлі напруженості на Близькому Сході. Зокрема, загострення ситуації в районі Ормузької протоки створює ризики для традиційних маршрутів транспортування нафти до Японії. Через зміну глобальних торговельних шляхів країна змушена шукати альтернативні варіанти для уникнення перебоїв з енергопостачанням.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Японія приєдналася до більшості західних санкцій і суттєво скоротила залежність від російських енергоносіїв. Проте уряд країни неодноразово наголошував, що збереження частки в нафтогазових проєктах на Сахаліні є критично важливим для енергетичної стабільності держави.

Раніше повідомлялося, що у Росії збільшилися доходи від експорту нафти за понад чотири роки на тлі зростання світових цін. Середня валова вартість експорту російської нафти за останні чотири тижні сягнула $2,42 млрд на тиждень.

Зазначимо, що Росії вдається утримувати обсяги експорту завдяки швидкому відновленню інфраструктури після український ударів. Разом з тим додатковим фактором стала ситуація на Близькому Сході: різке зростання світових цін на нафту дозволило Москві суттєво збільшити доходи та частково компенсувати втрати від ударів.