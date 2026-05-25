Судно з краденим українським зерном, якому відмовили Ізраїль і Туреччина, повертається до РФ

Ростислав Вонс
Російський балкер із 25 квітня перевозив крадене зерно з тимчасово окупованих Керчі й Бердянська
фото: Pixabay (ілюстративне)
Корабель повертається до Росії, де може розвантажити зерно в портах Кавказ або Новоросійськ

Російський суховантаж Panormitis повертається до Чорного моря після невдалих спроб розвантажити зерно в Ізраїлі та Туреччині. За даними журналістів, судно може перевозити зерно, вивезене з окупованих портів Бердянська та Керчі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналістку проєкту SeaKrime Катерину Яресько.

Як зазначається, балкер Panormitis уже увійшов у Дарданелли. Журналісти припускають, що судно повертається до РФ, де може розвантажити зерно в портах Кавказ або Новоросійськ.

Яресько нагадала, що ще 25 квітня SeaKrime повідомляв про рух Panormitis до ізраїльської Хайфи із зерном, яке, ймовірно, було вивезене з окупованого Бердянська. За її словами, ізраїльський агротрейдер відмовився приймати цей вантаж.

Після цього судно намагалося розвантажитися в турецькому Іскендеруні, однак і ця спроба виявилася безуспішною. «Повернення судна в Чорне море означатиме, що скомпрометовану партію зерна спробують передати іншому покупцю», – зазначила вона.

Раніше Panormitis перебував на якірній стоянці порту Кавказ у російських територіальних водах і сам не перетинав державний кордон України. Водночас зерно на нього перевантажували інші судна, які, за даними розслідувачів, заходили до окупованих українських портів.

Журналістам вдалося задокументувати діяльність судна Leonid Pestrikov, яке, за їхніми даними, доставило на Panormitis понад 6 тис. тонн ячменю та майже тисячу тонн пшениці з Бердянська. Після невдалої спроби розвантаження в ізраїльській Хайфі Panormitis вирушив до Туреччини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що судно з українським зерном, яке Росія незаконно вивезла з окупованих територій, прибуло до порту Ізраїлю та готувалося до розвантаження. За його словами, такі дії є порушенням міжнародного права і не можуть розглядатися як легальний бізнес.

Тим часом Офіс генерального прокурора України офіційно звернувся до компетентних органів Ізраїлю із запитом про міжнародну правову допомогу. Україна вимагала накладення арешту на морське судно Panormitis та його вантаж.

До слова, з тимчасово окупованих територій України за час повномасштабної війни росіяни могли вивезти до 50 млн тонн сільськогосподарських культур. Упродовж 2025 року РФ незаконно вивезла понад 2 млн тонн українського зерна і продала його на зовнішніх ринках під виглядом власного експорту.

Сили оборони уразили нафтобазу «Белец» у Брянській області і кілька складів ворога
Розвідка фіксує масове зникнення малого бізнесу в РФ
Росія вперше в історії втратила статус найбільшого експортера трубопровідного газу
Комунальний колапс охопив регіони Росії – розвідка
Імпортер «Лади» збанкрутував у Німеччині після понад пів століття роботи
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

