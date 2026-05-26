Росія продає нафтові порти, щоб закрити діру в бюджеті – ЗМІ

Мішустін підписав розпорядження виставити на продаж 20% акцій Новоросійського морського торгового порту

Росія готує приватизацію держпакета одного з найбільших портових операторів країни – Новоросійського морського торгового порту. Гроші підуть на покриття бюджетного дефіциту, який на кінець квітня вже перевищив річний план більш ніж у 1,5 рази. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times та Reuters.

23 травня прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав розпорядження включити до плану приватизації 20% акцій Новоросійського морського торгового порту (НМТП). Протягом 2026–2028 років на продаж планують виставити весь державний пакет холдингу. Рішення про продаж держпакета НМТП стало другим кроком після аналогічного рішення щодо «Аерофлоту» – його частку оцінюють приблизно в 45 млрд рублів.

За оцінкою Reuters, продаж держпакета НМТП принесе бюджету близько 33 млрд рублів.

Що продають

До холдингу НМТП входять два ключові нафтові термінали Росії:

Новоросійськ на Чорному морі – потужністю близько 500 тисяч барелів на добу;

Приморськ на Балтійському морі – потужністю близько 1 млн барелів на добу.

Разом вони забезпечують майже половину нафтового експорту Росії. Також до структури холдингу входить порт Балтійськ у Калінінградській області. Минулого року компанія отримала 76,5 млрд рублів виручки та 40,6 млрд рублів чистого прибутку.

Головний акціонер НМТП – державна «Транснєфть» з часткою 60%. Цей пакет перейшов до неї у 2018 році – невдовзі після того, як попередній власник, мільярдер Зіявуддін Магомедов, опинився під вартою, а згодом отримав 19 років колонії у справі про організовану злочинну групу. Ще близько 20% акцій НМТП належать приватним інвесторам на біржі.

Чому зараз

Федеральний бюджет Росії за січень–квітень 2026 року зведено з дефіцитом майже 6 трлн рублів – при річному плані 3,8 трлн. Тобто «діра» вже перевищила план у 1,5 рази, і рік ще не закінчився. Через погіршення економічних прогнозів бюджет може недорахуватися ще 300–700 млрд рублів лише цього року. У 2027-му недобір може зрости до 1,3–1,8 трлн рублів.

Це означає, що уряд РФ опиняється перед вибором: або різати витрати, або шукати нові джерела грошей. Приватизація держактивів – поки що другий варіант.

Нагадаємо, дефіцит бюджету Росії давно виходить з-під контролю: ще на початку року бюджетний дефіцит за два місяці досяг 91% річного плану. Розвідка фіксує системну кризу економіки РФ: у першому кварталі 2026 року 6% підприємств припинили роботу, а митні надходження впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної агресії.