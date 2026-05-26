Єврокомісія закликала Угорщину та інші країни скасувати заборону на імпорт української агропродукції

Лариса Голуб
У Єврокомісії вважають, що заборона на українську продукцію має бути скасована
фото: Depositphotos
Від Угорщини та інших країни Європейська комісія вимагає негайно скасувати заборону на український агроімпорт
 

Європейський Союз наполягає на тому, щоб Угорщина та інші держави-члени Євросозу терміново зняли запроваджені ними в односторонньому порядку обмеження проти української сільськогосподарської продукції. У Брюсселі назвали дії Будапешта та інших країн необґрунтованими, оскільки оновлена угода про вільну торгівлю вже містить усі необхідні захисні механізми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Європейської комісії Тома Реньє.

«Ми закликаємо відповідні держави-члени скасувати їхні односторонні заходи, і ми продовжуємо взаємодіяти з ними з метою забезпечення цього результату», – наголосив Реньє.

За словами речника Європейської комісії, такі кроки несуть загрозу фрагментації єдиного європейського ринку. У Брюсселі вважають їх абсолютно невиправданими, особливо після нещодавнього всебічного оновлення Угоди про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Євросоюзом та Україною.

Речник Єврокомісії також пояснив, що оновлена угода вже надає європейським фермерам міцний захист. Зокрема, вона містить спеціальне захисне положення, яке автоматично активується, якщо додатковий імпорт з України спричинить серйозні економічні труднощі для Євросоюзу загалом або для окремих країн.

«Враховуючи міцність та захист, чітко надані оновленою Угодою про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, ми не вважаємо, що ці кроки є необхідними. Ми, звісно, продовжуємо вимагати скасування національних заходів, які досі залишаються чинними», – додав представник Єврокомісії.

Водночас Тома Реньє відмовився анонсувати конкретні юридичні чи штрафні санкції проти порушників єдиного ринку, зазначивши, що зараз Брюссель зосереджений на роз'яснювальній роботі та переговорах.

«Главком» писав, що минулого тижня угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр оголосив, що Угорщина забороняє імпорт значної частини сільськогосподарської продукції з України.

Нагадаємо, міністри закордонних справ України та Угорщини проведуть переговори в останній тиждень травня та узгодять наступну зустріч Володимира Зеленського і Петера Мадяра.

