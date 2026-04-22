Російська економіка втратила зростання, дорога нафта не допомогла

Аналітики зафіксували падіння виробництва та попередили про ризик рецесії

Різке зростання цін на нафту на тлі конфлікту між США та Іраном не змогло зупинити сповільнення російської економіки. Аналітики вважають, що навіть надприбутки від експорту не здатні компенсувати накопичені структурні проблеми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Економічне уповільнення та перші ознаки спаду

За оцінками агентства, ВВП Росії, ймовірно, скоротився у першому кварталі 2026 року. Обсяги виробництва впали майже на 2% за перші два місяці року, що стало першим квартальним спадом із початку 2023 року. Водночас індекс бізнес-клімату в країні вперше з 2022 року перейшов у негативну зону.

Нафтові доходи без економічного ефекту

Попри те, що зростання світових цін на нафту збільшило експортні доходи Росії до максимального рівня з перших тижнів повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, це не призвело до пожвавлення економіки. Однією з причин є високі кредитні ставки, які залишаються одними з найвищих у світі та стримують інвестиції і ділову активність.

Глава Кремля Володимир Путін також публічно визнав проблеми в економіці. Минулого тижня він вимагав від уряду та центрального банку пояснити причини сповільнення зростання.

Структурні дисбаланси та роль військових витрат

Ключовою проблемою, за оцінками аналітиків, є дисбаланс між попитом і виробництвом. Збільшення бюджетних витрат стимулює попит, однак не веде до зростання виробництва. Значна частина ресурсів спрямовується у військово-промисловий комплекс, продукція якого не формує довгострокової економічної віддачі.

Крім того, використання додаткових нафтових доходів може посилити інфляційний тиск. У такому разі центральний банк отримає додаткові підстави зберігати високі процентні ставки, що продовжить тиск на бізнес.

Бюджетні обмеження та ризики для доходів

Російська влада також демонструє обережність у макроекономічних прогнозах. За інформацією Bloomberg, уряд планує залишити без змін базове припущення щодо середньої ціни на нафту у 2026 році на рівні $59 за барель.

Водночас очікується зміцнення рубля, що може знизити фактичні бюджетні надходження від експорту енергоносіїв.

«Дорога нафта може допомогти експортерам, на яких припадає приблизно чверть прибутків бюджету, але вона не може компенсувати падіння виробництва та зупинені інвестиції за таких жорстких фіскальних умов», – зазначає Bloomberg.

Згідно з чинним законодавством Росії, доходи від нафти понад $59 за барель спрямовуються до Фонду національного добробуту. Водночас бюджет на 2026 рік не передбачає використання цих коштів для покриття дефіциту.

Нагадаємо, що у квітні російська нафтова галузь зіткнулася з найрізкішим падінням показників з часів пандемії COVID-19. Через пошкодження інфраструктури видобуток впав на сотні тисяч барелів на добу.