Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Російська економіка втратила зростання, дорога нафта не допомогла

Єгор Голівець
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Економіка Росії просіла на тлі дорогих енергоносіїв
фото: Bloomberg

Аналітики зафіксували падіння виробництва та попередили про ризик рецесії

Різке зростання цін на нафту на тлі конфлікту між США та Іраном не змогло зупинити сповільнення російської економіки. Аналітики вважають, що навіть надприбутки від експорту не здатні компенсувати накопичені структурні проблеми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Економічне уповільнення та перші ознаки спаду

За оцінками агентства, ВВП Росії, ймовірно, скоротився у першому кварталі 2026 року. Обсяги виробництва впали майже на 2% за перші два місяці року, що стало першим квартальним спадом із початку 2023 року. Водночас індекс бізнес-клімату в країні вперше з 2022 року перейшов у негативну зону.

Нафтові доходи без економічного ефекту

Попри те, що зростання світових цін на нафту збільшило експортні доходи Росії до максимального рівня з перших тижнів повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, це не призвело до пожвавлення економіки. Однією з причин є високі кредитні ставки, які залишаються одними з найвищих у світі та стримують інвестиції і ділову активність.

Глава Кремля Володимир Путін також публічно визнав проблеми в економіці. Минулого тижня він вимагав від уряду та центрального банку пояснити причини сповільнення зростання.

Структурні дисбаланси та роль військових витрат

Ключовою проблемою, за оцінками аналітиків, є дисбаланс між попитом і виробництвом. Збільшення бюджетних витрат стимулює попит, однак не веде до зростання виробництва. Значна частина ресурсів спрямовується у військово-промисловий комплекс, продукція якого не формує довгострокової економічної віддачі.

Крім того, використання додаткових нафтових доходів може посилити інфляційний тиск. У такому разі центральний банк отримає додаткові підстави зберігати високі процентні ставки, що продовжить тиск на бізнес.

Бюджетні обмеження та ризики для доходів

Російська влада також демонструє обережність у макроекономічних прогнозах. За інформацією Bloomberg, уряд планує залишити без змін базове припущення щодо середньої ціни на нафту у 2026 році на рівні $59 за барель.

Водночас очікується зміцнення рубля, що може знизити фактичні бюджетні надходження від експорту енергоносіїв.

«Дорога нафта може допомогти експортерам, на яких припадає приблизно чверть прибутків бюджету, але вона не може компенсувати падіння виробництва та зупинені інвестиції за таких жорстких фіскальних умов», – зазначає Bloomberg.

Згідно з чинним законодавством Росії, доходи від нафти понад $59 за барель спрямовуються до Фонду національного добробуту. Водночас бюджет на 2026 рік не передбачає використання цих коштів для покриття дефіциту.

Нагадаємо, що у квітні російська нафтова галузь зіткнулася з найрізкішим падінням показників з часів пандемії COVID-19. Через пошкодження інфраструктури видобуток впав на сотні тисяч барелів на добу.

Теги: нафта росія економіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua