ЗМІ: Іранські танкери знайшли шпарину в Ормузькій протоці

Єгор Голівець
Судна пройшли новим маршрутом попри контроль США
Підсанкційні судна пройшли нетиповим маршрутом попри контроль флотів і падіння трафіку

Щонайменше два підсанкційні іранські танкери змогли пройти Ормузьку протоку, ймовірно використавши новий обхідний маршрут. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

За даними систем відстеження суден, танкер для перевезення скрапленого газу G Summer увійшов до Перської затоки, пройшовши між іранськими островами Ларак і Кешм.

Невдовзі після цього аналогічним маршрутом пройшов нафтовий танкер Hong Lu, який рухається у напрямку іракського порту Басра.

Обидва судна раніше перебували у Фуджейрі (ОАЕ), після чого змінили курс і пішли нетиповим шляхом — через Оманську затоку до іранського узбережжя, а вже звідти в Ормузьку протоку.

За кілька годин до них тим самим маршрутом скористалися й інші судна, зокрема балкер Rosalina та танкер Nobler. Попри це, загальний рух через протоку значно скоротився.

Як зазначає агентство, до блокади через Ормуз проходило в середньому близько 135 суден на добу, тоді як зараз – у кілька разів менше.

Водночас Центральне командування США заявляє, що жодне судно не прорвало блокаду, а частину з них змусили змінити курс. Натомість Тегеран стверджує, що окремі танкери все ж змогли пройти.

Експерти зазначають, що ситуацію ускладнюють радіоелектронні перешкоди та вимкнення транспондерів, через що не всі переміщення можна відстежити.

Нагадаємо, що ВМС США розпочали операцію з пошуку та знищення іранських морських мін в Ормузькій протоці, щоб запобігти зупинці нафтових перевезень. Частина мін уже може бути розміщена в протоці. Іран має тисячі таких пристроїв, і повністю знищити цей арсенал не вдалося навіть після попередніх операцій.

