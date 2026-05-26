США та Іран домовилися відкрити Ормузьку протоку – нафта подешевшала

Рубіо: на столі переговорів – «досить тверда» домовленість щодо відкриття протоки та ядерного питання

США та Іран досягли принципової угоди, яка передбачає відкриття Ормузької протоки та продовження перемир'я на 60 днів. Ринки відреагували миттєво – нафта Brent подешевшала майже на 6%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times та The Washington Post.

Сторони розробили проєкт меморандуму про взаєморозуміння, який іранська сторона ще має схвалити. За словами американського чиновника, документ продовжує режим припинення вогню на 60 днів, щоб сторони виробили «остаточну угоду» для повного завершення війни.

Державний секретар США Марко Рубіо у понеділок висловив обережний оптимізм, заявивши, що переговорники мають на столі «досить тверду» домовленість щодо відкриття протоки та часткового вирішення ядерного питання. Президент США Дональд Трамп, у свою чергу, наголосив, що угода «ще не до кінця погоджена», і закликав не поспішати з висновками.

Що передбачає меморандум

Згідно з проєктом документа, одразу після його підписання Іран відкриє Ормузьку протоку і зобов'яжеться відновити судноплавство до довоєнного рівня протягом 30 днів. США, Іран та їхні союзники одночасно оголосять про припинення бойових дій на всіх фронтах, зокрема в Лівані.

Іранський чиновник, який говорив на умовах анонімності, уточнив, що відкриття протоки відбуватиметься поетапно:

на першому етапі США розморозять іранські активи на суму $12 млрд;

розпочнеться розмінування протоки;

буде знята американська морська блокада іранських портів.

Той самий чиновник зазначив, що меморандум не містить ядерної угоди – лише зобов'язання обговорити це питання пізніше. Американська сторона, навпаки, наполягає, що документ «зобов'язує» Іран відмовитися від ядерної зброї і передбачає «ліквідацію ядерного пилу» – запасів високозбагаченого урану. Механізм цієї передачі сторони обговорюватимуть протягом двох місяців.

Коли нафта повернеться до нормального рівня

Ринки відреагували ще до підписання будь-яких документів: Brent впала на 5,7% – до $97,69 за барель, азійські фондові індекси пішли вгору. Однак експерти застерігають від надмірного оптимізму.

«Ціни не впадуть швидко», – заявив NYT головний економіст High Frequency Economics Карл Вайнберг. За його словами, навіть якщо протоку офіційно відкриють найближчим часом, попереду ще багато перешкод: потрібно з'ясувати, чи вважатимуть судновласники угоду надійною і чи безпечно відправляти танкери через вузький фарватер. Окремим питанням залишається розмінування.

Міжнародне енергетичне агентство у своєму звіті попередило: для мобілізації тральщиків і обладнання знадобляться кілька тижнів, і «щонайменше два-три місяці потрібно для відновлення стабільного експорту». Доки протока не буде очищена від мін, страховики вимагатимуть ескорту суден, що уповільнить рух і підвищить витрати.

Навіть коли танкери пройдуть через протоку, знадобляться ще кілька тижнів, щоб нафта дійшла до портів Азії та Європи. МВФ у своєму квітневому звіті зазначив: «Навіть у найкращому разі не буде чистого й акуратного повернення до того, що було раніше».

Наразі в Перській затоці заблоковано від 1500 до 2000 суден. До початку конфлікту 28 лютого через протоку проходило близько 20% світових поставок нафти і природного газу.

Нагадаємо, «Главком» писав про ціну питання: у разі швидких домовленостей щодо відкриття Ормузу на ринок може вийти нафта з понад 1600 танкерів, що здатне суттєво обвалити світові ціни на енергоносії. До слова, аналітики «Главкома» попереджали, що відкриття протоки боляче вдарить і по економіці Росії, яка залежить від високих цін на нафту.