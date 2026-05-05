Кремль заробив максимум на нафті з початку вторгнення в Україну

Енергетична криза різко збільшила прибутки Кремля

Росія зафіксувала найбільші доходи від експорту нафти за понад чотири роки на тлі зростання світових цін. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Bloomberg.

За даними видання, середня валова вартість експорту російської нафти за останні чотири тижні сягнула $2,42 млрд на тиждень. Це найвищий показник із лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Зростання доходів пов’язують із різким підвищенням цін на нафту, спричиненим війною США проти Ірану, яка суттєво вплинула на глобальні енергетичні ринки.

Водночас обсяги експорту також зросли. За інформацією Bloomberg, чотиритижневий середній показник постачання сирої нафти з російських портів досяг 3,66 млн барелів на добу станом на 3 травня. Це найвищий рівень із грудня 2025 року та майже на 500 тис. барелів більше, ніж у середині квітня.

Аналітики зазначають, що на тлі перебоїв із постачанням нафти через конфлікт на Близькому Сході Росія стала одним із головних бенефіціарів ситуації, отримавши додаткові прибутки від зростання цін.

Нагадаємо, Україна системно нарощує удари по нафтовій інфраструктурі РФ, використовуючи далекобійні безпілотники. Атаки охоплюють широку географію: від чорноморських терміналів до об’єктів у глибині Росії, зокрема насосних станцій і НПЗ за понад тисячу кілометрів від кордону. Окремі удари, зокрема по Туапсе та об’єктах «Транснєфті», призводили до пожеж і тимчасової зупинки ключових вузлів експорту.

Водночас, попри ці атаки, Росії вдається утримувати обсяги експорту завдяки швидкому відновленню інфраструктури та переорієнтації потоків на інші порти. Додатковим фактором стала ситуація на Близькому Сході: різке зростання світових цін на нафту дозволило Москві суттєво збільшити доходи та частково компенсувати втрати від ударів.