Кремль догрався. Біржа РФ обвалилася після заяв про удари по Києву

Інвестори почали масово скидати акції після нових погроз Москви Україні

Російський фондовий ринок розпочав тиждень різким падінням після заяв Міністерства закордонних справ РФ про можливі удари по «центрах ухвалення рішень» в Україні та Києві. На цьому тлі акції найбільших енергетичних компаній Росії опустилися до мінімумів за останні місяці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Ринок реагує на заяви Кремля

За підсумками торгів у понеділок індекс Московської біржі, до якого входять найбільші компанії РФ, втратив 1,05% і опустився до 2598 пунктів. Під час сесії показник падав до найнижчого рівня з листопада минулого року.

Російські аналітики пов’язують нову хвилю розпродажів саме із заявами МЗС РФ про удари по Україні. Як зазначають росЗМІ, російське зовнішньополітичне відомство також закликало іноземців залишити Київ, заявивши, що «чаша терпіння» Москви нібито «переповнена». Після цього падіння на біржі прискорилося.

Акції найбільших російських енергетичних компаній продовжили втрачати вартість. Папери «Роснафти» подешевшали на 2,6% і оновили мінімуми з лютого. Акції «Газпрому» втратили 0,8% та торгуються на найнижчих рівнях із листопада 2025 року. Котирування «Новатеку» впали майже на 4%.

Інвестиційні стратеги в РФ говорять про нервозність на ринку та відсутність стабільного попиту навіть після локальних просідань.

Енергетичний сектор і нафта не рятують ситуацію

Від початку року індекс Мосбіржі вже втратив 6,5%. У грошовому еквіваленті капіталізація російського ринку скоротилася майже на 400 млрд рублів.

Падіння відбувається навіть попри зростання світових цін на нафту через конфлікт навколо Ірану. За даними The Moscow Times, вартість російської нафти Urals піднімалася до найвищих рівнів із 2014 року, однак це не допомогло російському ринку перейти до зростання.

Аналітики також пов’язують негативну динаміку із погіршенням стану російської економіки та відсутністю прогресу в переговорах щодо війни проти України.

Ознаки системних проблем в економіці РФ

За інформацією Росстату, у першому кварталі ВВП РФ скоротився на 0,2% – це перше падіння з 2023 року. Збитковими виявилися 21 із 28 ключових галузей промисловості.

Крім того, російський уряд у травні утричі погіршив прогноз економічного зростання на 2026 рік – до 0,4%. У Москві також очікують скорочення інвестицій другий рік поспіль.

На думку російських фінансових експертів, ситуація на фондовому ринку свідчить про накопичення системних проблем в економіці РФ, які вже переважають вигоди від високих цін на нафту та іншу сировину.

Нагадаємо, російська влада останніми місяцями активізувала підготовку до масштабної приватизації державних активів на тлі зростання бюджетного дефіциту та проблем в економіці. У травні уряд РФ уже ухвалив рішення про можливий продаж частки держави в «Аерофлоті». Паралельно в Росії зростають витрати на війну проти України, а доходи бюджету залишаються нестабільними навіть попри високі світові ціни на нафту.