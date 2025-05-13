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Путін грубо обізвав тих, хто запроваджує санкції проти Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Путін грубо обізвав тих, хто запроваджує санкції проти Росії
Глава Кремля вважає, що ті, хто «намагався заважати» Росії, «нашкодили самі ж собі»
скріншот з відео

Російський диктатор, після інформації про запровадження нових санкцій, вдався до образ світових лідерів

Російський диктатор Володимир Путін назвав «придурками» тих, хто вводить санкції проти Росії. На його думку, обмеження шкодять не Москві, а тим, хто їх запроваджує. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави Кремля.

«Вони на шкоду собі ж роблять багато речей. Здається ж, що того-то і того-то не будуть робити точно, тому що це їм шкодить. Але роблять же, придурки», – каже очільник Кремля.

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Путін заявив, що ті, хто «намагався заважати» Росії, у результаті «шкодили самі ж собі». «Не рий іншому яму, сам у неї потрапиш», – сказав  диктатор.

Нагадаємо, європейські лідери збираються дочекатися ймовірної ​​зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині, перш ніж підштовхнути Вашингтон до посилення санкцій проти РФ.

Білий дім також підготував кілька варіантів економічного тиску на Росію. Сам Трамп також неодноразово погрожував Кремлю новими санкціями, якщо не буде припинення вогню. 

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європейський Союз готовий запровадити значно жорсткіші санкції проти Росії, якщо цього тижня не буде досягнуто реального прогресу в припиненні війни в Україні.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним: глава України погодився на проведення переговорів із РФ. Також Зеленський планує зустрітися з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Президент України говоритиме з російським диктатором про 30-денне припинення вогню. Глава нашої держави наголосив, що безумовне припинення вогню не може забезпечити будь-яка людина з боку РФ, окрім Путіна.

До слова, заяви про те, що український президент Володимир Зеленський не може вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним є наративом російських пропагандистів і не відповідає дійсності.

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Теги: санкції путін

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