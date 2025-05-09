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Білий дім: Трамп сподівається на 30-денне перемир'я між Україною та РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Білий дім: Трамп сподівається на 30-денне перемир'я між Україною та РФ
Левітт: Президент Трамп запропонував 30-денне перемир’я між Росією та Україною. Ми сподіваємося, що обидві сторони погодяться
фото з відкритих джерел

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт зазначила, що Трамп запропонував 30-денне перемир’я між Росією та Україною. Європа підтримує цю ініціативу

Президент США Дональд Трамп сподівається, що Україна та Росія домовляться про тимчасове припинення бойових дій строком на 30 днів. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу для журналістів, передає «Главком».

За її словами, напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. Під час бесіди лідери обговорили питання співпраці щодо рідкісноземельних копалин у межах домовленостей між Києвом і Вашингтоном.

Як зазначила Левітт, Трамп охарактеризував розмову як позитивну.

«Сторони також торкнулися теми припинення вогню. Президент Трамп запропонував 30-денне перемир’я між Росією та Україною. Ми знаємо, що Європа підтримує цю ініціативу, і сподіваємося, що обидві сторони погодяться», – додала прессекретарка.

Тим часом, посольство США в Києві повідомило про отримання інформації щодо ймовірного масштабного повітряного удару по території України, який може протягом декількох наступних днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну заяву дипломатичного представництва.

У зверненні до громадян Сполучених Штатів, які перебувають в Україні, посольство закликало бути готовими до швидкої реакції у разі сигналу повітряної тривоги.

Нагадаємо, Росія оголосила про запровадження режиму припинення вогню проти України з опівночі 8 травня – на три доби. Цю заяву, ініційовану раніше Володимиром Путіним, оприлюднили російські ЗМІ, повідомляє «Главком».

Попри відсутність офіційної заяви з боку Міністерства оборони РФ, інформаційні агентства та провідні російські ресурси опівночі за київським часом повідомили про нібито початок «перемир’я» зі сторони окупантів.

За словами представників російського керівництва, так зване «припинення вогню» мало розпочатися 8 травня о 00:00, триватиме протягом 9 травня та завершиться опівночі 11 травня. Таким чином, йдеться про три доби. Варто уточнити, один із українських військових пише, що окупанти готуються до нічного штурму Покровська у Донецькій області.

Теги: перемир'я Володимир Зеленський Дональд Трамп росія

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