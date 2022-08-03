ЄС рекомендує імпортерам позначати відсутність у суміші нафти з РФ 

У грудні набуде чинності часткове нафтове ембарго, під заборону потраплять і суміші з російською складовою

У контракті слід прописувати відсутність російської сировини у блендах

Євросоюз рекомендував імпортерам прописувати у контрактах на постачання нафти відсутність російської складової у сумішах. Повідомлення опубліковане в офіційному журналі ЄС.

«Імпортерам рекомендується включити до договору купівлі-продажу пункт, згідно з яким експортер підтверджує: нафта, що продається, не містить російської сировини, і що в цьому випадку експортер несе договірну відповідальність за будь-які невірні заяви», – йдеться в повідомленні.

Економічним операторам, що імпортують сиру нафту і нафтопродукти, ЄС також рекомендував вжити всіх необхідних заходів, щоб гарантувати, що сировина, що підпадає під антиросійські санкції, не буде імпортована.

«Довести наявність або відсутність у суміші російської нафти можна за допомогою різних засобів, таких як докази походження нафти, завантаженої на судно, або, якщо можливо, за допомогою результатів хімічних аналізів», – йдеться у документі.

На початку червня Євросоюз запровадив проти Росії черговий пакет санкцій, до якого увійшло часткове ембарго на постачання російської нафти. Воно стосується морських поставок і набуде чинності у грудні.

На початку липня ЄС роз'яснив запроваджені санкції. Виявилося, що під заборону потрапить не лише нафта з Росії у чистому вигляді, а й у складі сумішей – так званих блендів, використання яких є досить популярним у Європі. Якщо в партії буде змішана російська та неросійська нафта, то вона повністю потрапить під заборону. Виняток становитимуть випадки, коли постачальник зможе чітко показати, яку частину партії зроблено не в Росії, – тоді цю частину пустять на європейський ринок.

Тим часом європейські танкери намагаються возити російську нафту до того, як почнуть діяти санкції.