Російська нафта подешевшала до мінімуму за пів року

Середня ціна Urals за одинадцять місяців 2021 року становила $68,66 за барель

Ціна експортної нафти Urals у Європі впала нижче за $70 за барель

Ціна російської експортної нафти Urals у Європі напередодні знизилася на 6% і вперше з червня впала нижче за $70 за барель. Про це повідомляє «Тасс» із посиланням на міжнародне агентство Argus у вівторок, 21 грудня.

Так, у понеділок на північному заході Європи (cif Rotterdam) та у Середземномор'ї (cif Augusta) російська нафта подешевшала відразу до $67,7 за барель. При цьому ще 17 грудня вона торгувалася в середньому по $71,98 за барель.

«Urals знижується слідом за еталоном Brent і зберігає негативний диференціал до північноморської суміші у розмірі $1,15 за барель», – йдеться у повідомленні.

Середня ціна Urals за одинадцять місяців 2021 року становила $68,66 за барель. За аналогічний період минулого року вона становила лише $41,04 за барель, тобто за рік російська нафта подорожчала на 67,3%.

У держбюджеті РФ базову ціну Urals на 2021 рік встановлено на рівні $43,3 за барель.

Раніше Bank of America спрогнозував, що ціна нафти марки Brent до кінця червня 2022 збільшиться до $120 за барель. За даними аналітиків, підвищений попит на бензин у поєднанні з обмеженими потужностями переробки може прискорити зростання цін на сировину наступного року.

Крім того, вважають експерти, глобальна енергетична криза призвела до різкого зростання цін на вугілля та газ у всьому світі, що сприяло прискореному відновленню нафтових ф'ючерсів.

Відзначимо, 8 жовтня вартість бареля нафти марки WTI досягла $80 вперше з листопада 2014 року.

А 6 жовтня ціна нафти Brent перевищила $83 за барель вперше за три роки.

Така ситуація на ринку нафти підігрівається рішенням країн ОПЕК+ зберегти колишні рівні нарощування нафтовидобутку, яке дало зелене світло покупцям для подальшого розгону цін. Учасники угоди ОПЕК+ на засіданні в понеділок прийшли до угоди дотримуватися прийнятого раніше плану зі збільшення добового видобутку сировини на 400 тис. барелів щомісяця.

У банку Goldman Sachs вважають базовим варіантом розвитку подій на сировинному ринку зростання цін на Brent до $90 за барель до кінця року. Цьому сприятимуть скорочення запасів нафти в США, перемовини між США й Іраном, що зайшли в глухий кут, що перешкодить Ірану відновити поставки сировини на ринок, а також угода щодо обмеження видобутку сировини країнами ОПЕК+, повідомляв глава відділу енергетичних досліджень Goldman Sachs Деміен Курвалі.