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Єврокомісія пропонує продовжити для України пільгові умови торгівлі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Єврокомісія пропонує продовжити для України пільгові умови торгівлі
Єврокомісія пропонує скасувати мита для товарів з України
фото з відкритих джерел

Для трьох видів продукції – м’яса птиці, яєць і цукру – передбачається механізм «екстреного гальмування»

Європейська комісія офіційно запропонувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік. Але разом з тим були запропоновані обмеження щодо імпорту. Про це повідомляє The Guardian.

Зокрема Єврокомісія пропонує продовжити для України пільгові умови торгівлі, зокрема, призупиненням імпортних мит і квот ще на один рік. Це має на меті забезпечити підтримку економіки України в умовах війни.

При цьому Європейська комісія у свою пропозицію включила так званий «запобіжник» для аграріїв з країн ЄС, щоб придушити протести у Франції та інших країнах-членах ЄС.

Як йдеться у заяві ЄК, для чотирьох видів продукції з України (йдеться про м'ясо птиці, яйця і цукор) передбачається механізм «екстреного гальмування», щоб стабілізувати імпорт на рівні середніх обсягів у 2022-2023 роках. Це передбачає, що у разі перевищення обсягів імпорту будуть починати діяти імпортні тарифи.

Видання зазначає, що у середі, 31 січня, французькі та бельгійські фермери встановили десятки блокад на автомагістралях і під'їзних шляхах до великого контейнерного порту, щоб змусити уряди пом'якшити екологічні правила та допомогти захистити їх від зростання цін і дешевого імпорту.

Пропозицію далі має розглянути Європарламент і Рада ЄС.

Як повідомлялося, у проєкті нової угоди передбачається повернення квот на імпорт до ЄС українського цукру, м’яса птиці та яєць, чого немає в чинній угоді.

Теги: тарифи Єврокомісія Європарламент імпорт продукти

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