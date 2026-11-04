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Єврокомісія висунула Україні жорсткі вимоги для вступу до ЄС – Politico

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Єврокомісія висунула Україні жорсткі вимоги для вступу до ЄС – Politico
Україна зіткнулася з новими перешкодами на шляху до ЄС
фото: Reuters

Брюссель закликав Київ терміново прискорити реформи та підготував обережний план євроінтеграції

Європейська комісія підготувала нову дорожню карту вступу України до Європейського Союзу, яка передбачає обмежений прогрес у переговорах протягом 2027 року. Водночас Брюссель утримався від визначення конкретної дати членства України в ЄС. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico, яке отримало відповідний документ.

У документі Єврокомісія закликає Україну «терміново та суттєво прискорити темпи реформ у сфері верховенства права». Виконання ключових вимог у першій половині 2027 року стане необхідною умовою для попереднього завершення переговорів за окремими напрямами.

Згідно з планом, наступного року Україна потенційно зможе завершити переговори за сімома напрямами. У першому півріччі йдеться про освіту та культуру, а в другому – про інтелектуальну власність, зайнятість і соціальну політику, промисловість, наукові дослідження, зовнішні відносини, а також зовнішню політику та безпеку.

Водночас для Молдови Єврокомісія передбачила значно амбітніший сценарій. Кишинів може попередньо завершити переговори за понад 20 напрямами у 2027 році. Така різниця створює передумови для фактичного розділення євроінтеграційних процесів двох держав, які раніше просувалися паралельно.

У Брюсселі визнають, що проведення необхідних реформ ускладнюється повномасштабною війною. Для підтримки української влади Єврокомісія створила спеціальну робочу групу, яка допомагатиме прискорювати виконання вимог ЄС.

При цьому документ залишається відкритим для перегляду. Якщо Україна проводитиме реформи швидше, кількість напрямів, за якими переговори вдасться завершити у 2027 році, може збільшитися.

Окремо Єврокомісія закликала до кінця 2026 року відкрити переговори за двома кластерами, які досі залишаються заблокованими. Йдеться про зелений порядок денний і сталу взаємопов'язаність, а також ресурси, сільське господарство та політику згуртованості. За оцінкою Брюсселя, Україна вже виконала необхідні умови для їх відкриття.

Водночас навіть завершення переговорів автоматично не означатиме вступу до ЄС. Україні доведеться пройти додаткові процедури, зокрема погодження та ратифікацію договору про членство.

Нагадаємо, раніше колишня посол України у США Ольга Стефанішина в інтерв'ю «Главкому» назвала дві головні перешкоди на шляху України до ЄС. За її словами, євроінтеграційні реформи можуть зіткнутися з опором частини депутатів і бізнесу, які прагнуть захистити власні інтереси. Другою проблемою вона назвала неспроможність державного апарату розробляти якісне законодавство, що ускладнює впровадження європейських норм.

Також повідомлялося, що Угорщина затримала відкриття нових переговорних кластерів для України та Молдови. Позиція Будапешта стала однією з перешкод для подальшого просування переговорів про вступ до Євросоюзу.

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Теги: Європейський Союз Україна євроінтеграція

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