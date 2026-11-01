Конституційна криза в Польщі. Єврокомісія зробила заяву

У Польщі загострилося протистояння між урядом Дональда Туска та президентом Каролем Навроцьким

Європейська комісія відреагувала на ситуацію довкола Конституційного суду Польщі

Європейська комісія заявила, що уважно стежить за ситуацією довкола Конституційного суду Польщі, яка загострилася після сутички біля будівлі суду в п’ятницю ввечері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

«Польська влада повинна забезпечити, щоб Конституційний трибунал міг функціонувати відповідно до Конституції Польщі та з дотриманням відповідної судової практики Суду Європейського Союзу. Призначення восьми нових членів Конституційного трибуналу належить до конституційних повноважень Сейму, парламенту Польщі», – заявив речник Єврокомісії.

Також речник звернув увагу на рішення Європейського суду з прав людини від 5 травня 2026 року, яким польську владу зобов’язали не перешкоджати вступу на посаду та виконанню обов’язків суддями, обраними Сеймом у березні 2026 року.

Тим часом у суботу співголови фракції Європейських консерваторів та реформістів (ECR) засудили дії польського уряду, назвавши їх порушенням верховенства права, та висловили підтримку президенту Каролю Навроцькому.

За даними видання, суперечка навколо легітимності Конституційного суду триває понад десять років. Вона бере початок у 2015 році, коли тодішня правляча партія «Громадянська платформа» та опозиційна «Право і справедливість» вступили в конфлікт через призначення п’ятьох суддів. Відтоді протистояння переросло в ширшу суперечку щодо незалежності судової влади, складу суду та юридичної сили його рішень.

Нагадаємо, у ніч проти 31 жовтня у Польщі загострилося протистояння між урядом Дональда Туска та президентом Каролем Навроцьким. Опозиційні політики звинуватили владу у спробі державного перевороту.

Як повідомлялося, президент Польщі Кароль Навроцький достроково повернувся із Сенегалу через загострення конфлікту навколо Конституційного трибуналу. Уночі 31 жовтня він особисто прибув до будівлі установи, де зібралися протестувальники.

До слова, на тлі загострення конфлікту про відставки оголосили посли Польщі в Китаї та Румунії.

Зауважимо, що президент Польщі Кароль Навроцький на тлі кризи довкола Конституційного трибуналу заявив про загрозу внутрішній безпеці країни та скликав термінові консультації.

До того ж прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із телевізійним зверненням на тлі загострення протистояння навколо Конституційного трибуналу. Він звинуватив партію «Право і справедливість» (PiS), колишнього президента Анджея Дуду та чинного главу держави Кароля Навроцького в руйнуванні верховенства права.