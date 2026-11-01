Головна Світ Політика
search button user button menu button

Конституційна криза в Польщі. Єврокомісія зробила заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Конституційна криза в Польщі. Єврокомісія зробила заяву
У Польщі загострилося протистояння між урядом Дональда Туска та президентом Каролем Навроцьким
фото: europa.eu

Європейська комісія відреагувала на ситуацію довкола Конституційного суду Польщі

Європейська комісія заявила, що уважно стежить за ситуацією довкола Конституційного суду Польщі, яка загострилася після сутички біля будівлі суду в п’ятницю ввечері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

«Польська влада повинна забезпечити, щоб Конституційний трибунал міг функціонувати відповідно до Конституції Польщі та з дотриманням відповідної судової практики Суду Європейського Союзу. Призначення восьми нових членів Конституційного трибуналу належить до конституційних повноважень Сейму, парламенту Польщі», – заявив речник Єврокомісії.

Також речник звернув увагу на рішення Європейського суду з прав людини від 5 травня 2026 року, яким польську владу зобов’язали не перешкоджати вступу на посаду та виконанню обов’язків суддями, обраними Сеймом у березні 2026 року.

Тим часом у суботу співголови фракції Європейських консерваторів та реформістів (ECR) засудили дії польського уряду, назвавши їх порушенням верховенства права, та висловили підтримку президенту Каролю Навроцькому.

За даними видання, суперечка навколо легітимності Конституційного суду триває понад десять років. Вона бере початок у 2015 році, коли тодішня правляча партія «Громадянська платформа» та опозиційна «Право і справедливість» вступили в конфлікт через призначення п’ятьох суддів. Відтоді протистояння переросло в ширшу суперечку щодо незалежності судової влади, складу суду та юридичної сили його рішень.

Нагадаємо, у ніч проти 31 жовтня у Польщі загострилося протистояння між урядом Дональда Туска та президентом Каролем Навроцьким. Опозиційні політики звинуватили владу у спробі державного перевороту.

Як повідомлялося, президент Польщі Кароль Навроцький достроково повернувся із Сенегалу через загострення конфлікту навколо Конституційного трибуналу. Уночі 31 жовтня він особисто прибув до будівлі установи, де зібралися протестувальники.

До слова, на тлі загострення конфлікту про відставки оголосили посли Польщі в Китаї та Румунії.

Зауважимо, що президент Польщі Кароль Навроцький на тлі кризи довкола Конституційного трибуналу заявив про загрозу внутрішній безпеці країни та скликав термінові консультації. 

До того ж прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із телевізійним зверненням на тлі загострення протистояння навколо Конституційного трибуналу. Він звинуватив партію «Право і справедливість» (PiS), колишнього президента Анджея Дуду та чинного главу держави Кароля Навроцького в руйнуванні верховенства права.

Читайте також:

Теги: Єврокомісія Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роботи на старому Голосківському кладовищі завершили раніше, ніж планували
Ексгумацію польських і німецьких військових у Львові завершили: що виявили
3 жовтня, 00:15
До місії залучать близько 100 військовослужбовців шведського підрозділу ППО
Швеція відправляє Patriot та військових до східного флангу НАТО: названо мету
6 жовтня, 17:58
Росія вдарила по Івано-Франківську, дрони атакували Луганськ: головне за ніч 9 жовтня
Росія вдарила по Івано-Франківську, дрони атакували Луганськ: головне за ніч 9 жовтня
9 жовтня, 05:52
Польща перевіряє інформацію про підготовку замахів на прем'єра і міністра оборони
Польща заявила про загрозу замаху на Туска та міністра оборони
11 жовтня, 12:11
За різними історичними даними, під час масового вбивства українців у Ласкові 10 березня 1944 року загинули понад 300 людей
У Польщі розпочалися пошуки поховань загиблих українців у 1944 році (фото)
7 жовтня, 18:26
Радослав Сікорський заявив, що палива не вистачає самій Москві
Польща потролила Путіна через дизельну угоду зі США
11 жовтня, 15:39
Зеленський поінформував Туска про оборонні потреби України
«Працюємо заради гарантування безпеки» – Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Дональдом Туском
11 жовтня, 16:50
Окремі правила хочуть запровадити для учасників організованих туристичних поїздок, молодіжних таборів і спортивних змагань
Польща готує нові правила в’їзду для іноземців: що зміниться
15 жовтня, 22:10
Новий об'єкт дозволить швидше перевіряти технічний стан ракет і підтримувати їхню боєготовність
Польща створить центр обслуговування ракет Patriot для країн НАТО
27 жовтня, 21:20

Політика

Конституційна криза в Польщі. Єврокомісія зробила заяву
Конституційна криза в Польщі. Єврокомісія зробила заяву
Кремль назвав можливий формат перших раундів переговорів щодо війни
Кремль назвав можливий формат перших раундів переговорів щодо війни
Кремль пояснив, що зробить Путін, якщо йому зателефонує Зеленський
Кремль пояснив, що зробить Путін, якщо йому зателефонує Зеленський
Держсекретар США виправдав запрошення Росії на саміт G20
Держсекретар США виправдав запрошення Росії на саміт G20
Трамп відповів, чи запросить Зеленського на саміт G20
Трамп відповів, чи запросить Зеленського на саміт G20
У Болгарії стартував другий тур президентських виборів
У Болгарії стартував другий тур президентських виборів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2026
148K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
77K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
Вчора, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
30 жовтня, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
30 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua