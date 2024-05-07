Євросоюз знайшов спосіб, як розв'язати питання заморожених активів РФ – Politico

Країни, які виступають проти військової допомоги Києву, можуть обмежитися наданням Україні гуманітарної допомоги

Напередодні зустрічі 27 послів ЄС Бельгія сподівається укласти угоду про розблокування фінансування для України

Європейський Союз заявив, що нейтральні країни можуть відмовитися від плану використання прибутку від заморожених російських активів для закупівлі зброї для України. Про це повідомляють шість дипломатів ЄС виданню Politico.

Пропозиція з’явилася напередодні зустрічі 27 послів ЄС у середу, на якій Бельгія, що головує в Раді ЄС, сподівається укласти угоду про розблокування фінансування для України.

Столиці, які виступають проти військової допомоги Києву, можуть обмежитися наданням гуманітарної допомоги зруйнованій війною країні, згідно з новим розповсюдженим текстом. Це остання спроба схилити на свій бік країни ЄС, які не є членами НАТО – такі як Австрія, Мальта, Кіпр та Ірландія – і які вимагали звільнення від купівлі боєприпасів. Інші затяті критики військової стратегії ЄС – такі як Угорщина і Словаччина – також підтримують це застереження.

Єврокомісія 20 березня представила проєкт рішення щодо використання прибутків від заморожених російських активів, які мають забезпечити від 2,5 до 3 млрд євро на рік на озброєння України. У пропозиції йдеться про те, що 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, слід використати на закупівлю зброї для України через Європейський фонд миру. Решту 10% передати до бюджету ЄС і використати їх для підвищення потужності української оборонної промисловості.

План стосується лише 192 млрд євро, які зберігаються в бельгійському депозитарії цінних паперів Euroclear.

Однак відмова від участі не зніме всіх занепокоєнь. Країни ЄС, які також є членами G7 – Німеччина, Франція та Італія – найменш захоплені цією пропозицією через юридичні та фінансові ризики, сказав дипломат ЄС, який побажав залишитися анонімним. Є побоювання, що ці столиці не підтримають угоду в середу.

Якщо угода буде схвалена, це відкриє шлях до того, щоб ЄС перерахував від 2,5 до 3 млрд євро до липня на підтримку оборони України від російської агресії.

Нагадаємо, Україні не вистачить заморожених активів Росії, аби покрити всі збитки внаслідок повномасштабної війни. Про це заявив очільник Національного банку України Андрій Пишний в інтервʼю «Ми-Україна». Пишний зазначив, що сума заморожених активів РФ складає близько $300 млрд.

Раніше Берлін категорично виступав проти планів Заходу щодо вилучення заморожених російських активів на відновлення та військову підтримку України

Як повідомлялося, близько 90% доходів, отриманих від заморожених російських активів, мають бути витрачені на закупівлю зброї для України.

До слова, отримання $320 млрд заморожених російських активів дозволить Україні фінансувати бойові дії до 2028 року.