90% доходів від заморожених активів РФ мають піти на зброю для України – Шольц

Канцлер Німеччини підтримав пропозицію ЄС використовувати виплати відсотків за російськими активами для підтримки України

Близько 90% доходів, отриманих від заморожених російських активів, мають бути витрачені на закупівлю зброї для України. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише Reuters.

У такий спосіб німецький канцлер підтримав попередню пропозицію ЄС використовувати виплати відсотків за російськими активами для підтримки захисту України.

«Важливо, щоб ми також погодилися з тим, що ці гроші можуть бути використані для закупівель зброї не тільки в ЄС, але й для закупівель у всьому світі», – сказав Шольц журналістам після зустрічі з членами урядів трьох балтійських країн у Ризі.

Шольц також додав, що Німеччина і країни Балтії наполягають на швидкому розширенні виробництва зброї в Європі, виробництво ж боєприпасів і систем ППО вже збільшено.

Зазначимо, у березні глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель запропонував забрати 90% доходів від заморожених в Євросоюзі російських активів і перерахувати їх до фонду ЄС, який фінансує озброєння для України.

Близько 70% всіх заморожених на Заході російських активів зберігаються в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear в Бельгії. Сума становить 190 мільярдів євро.

Нагадаємо, Україні не вистачить заморожених активів Росії, аби покрити всі збитки внаслідок повномасштабної війни. Про це заявив очільник Національного банку України Андрій Пишний в інтервʼю «Ми-Україна». Пишний зазначив, що сума заморожених активів РФ складає близько $300 млрд.

Як зазначив очільник Нацбанку, Україна розглядає заморожені активи Росії як джерело покриття збитків, які було завдано й будуть завдані під час війни.

Раніше Берлін категорично виступав проти планів Заходу щодо вилучення заморожених російських активів на відновлення та військову підтримку України. Про це пише Wall Street Journal.

Як повідомлялося, отримання $320 млрд заморожених російських активів дозволить Україні фінансувати бойові дії до 2028 року. Про це пише Reuters.