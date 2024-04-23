Велика Британія виділяє Україні найбільший в історії пакет військової допомоги

Ріші Сунак під час візиту до Польщі оголосить про найбільший пакет військової допомоги Україні

Британія виділяє 500 млн фунтів додаткового військового фінансування

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у вівторок, 23 квітня, вирушить до Польщі, де оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні. Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Сунак оголосить про масштабне збільшення військової підтримки України, включаючи 500 млн фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільшу в історії Британії поставку життєво важливого обладнання.

«Україна стоїть перед екзистенційною загрозою, оскільки Росія продовжує своє варварське вторгнення, ризикуючи безпекою та стабільністю всієї Європи», – йдеться у повідомленні.

Додаткове фінансування розміром 500 млн фунтів стерлінгів використають для швидкої доставки терміново необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки. Відомо, що безпілотники будуть закуплені у Великій Британії.

Міністерство оборони Британії надішле Україні пакет обладнання, призначений для відсічі російського вторгнення на суходолі, морі та в повітрі.

Пакет допомоги містить:

60 човнів, зокрема рейдові та водолазні катери, а також морські гармати,

понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow,

понад 400 одиниць техніки, з них 160 захищених транспортних засобів Husky, 162 бронемашини та 78 всюдиходів,

майже 4 млн боєприпасів до стрілецької зброї.

«Збройні сили України продовжують мужньо воювати, але потребують нашої підтримки – і потребують її зараз. Сьогоднішній пакет допоможе гарантувати, що Україна матиме все необхідне для боротьби з Росією», – зазначив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс сказав, що «цей рекордний пакет військової допомоги дасть президенту Зеленському та його відважній нації більше необхідних засобів, щоб вигнати Путіна та відновити мир і стабільність у Європі».

Нагадаємо, міністерство оборони Великої Британії звинувачують у «повільній роботі» з невикористанням половини з £900 млн для України. Затримки означають, що лише £404 млн із коштів, пожертвуваних дев’ятьма країнами, було витрачено. Про це пише журналіст The Guardian, зазначаючи, що більша частина військового фонду для України не використана через бюрократичні зволікання з оформленням контрактів.

Як повідомлялося, кілька країн НАТО взяли на себе зобов'язання поставити Україні більше систем протиповітряної оборони (ППО), які будуть оголошені найближчим часом.