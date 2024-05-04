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Bloomberg: США пропонують виділити Україні $50 млрд із заморожених активів РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Bloomberg: США пропонують виділити Україні $50 млрд із заморожених активів РФ
Financial Times раніше повідомляли, що повної конфіскації заморожених російських активів більше немає в порядку денному обговорень країн «Великої сімки»
фото з відкритих джерел

Ініціатива передбачає відправлення коштів коаліцією країн, яку США планують очолити

США ведуть з країнами G7 переговори щодо виділення Україні $50 млрд із заморожених російських активів. Про це повідомляє Bloomberg. 

За інформацією видання, США ведуть переговори із партнерами по «Великій сімці» щодо виділення $50 млрд Україні. Джерела розповіли, що за американським планом, більшість коштів буде отримано з відсотків, які накопичаться від заморожених російських активів. 

Міністр фінансів США Джанет Єллен підтвердила, що переговори щодо цього питання справді тривають. 

Ініціатива передбачає відправлення коштів коаліцією країн, яку США планують очолити. Вашингтон хоче, аби відповідна угода була підписана на саміті G7 у червні в Італії. Водночас співрозмовники Blooomberg зазначають, що переговори можуть тривати кілька місяців.

Раніше Bloomberg писав, що США запропонували об'єднати $280 млрд російських активів, заморожених країнами G7 та Євросоюзом, у компанію спеціального призначення, прибуток від якої піде на облігації. За допомогою цього механізму США планують отримати облігації на $50 млрд і використати ці кошти для допомоги Україні. 

До слова, повної конфіскації заморожених російських активів більше немає в порядку денному обговорень країн «Великої сімки». Про це пише Financial Times.

Як пише видання, замість повної конфіскації активів G7 шукає менш радикальні, але більш реальні способи використання коштів.

Нагадаємо, що Євросоюз має юридично обґрунтувати рішення щодо конфіскації російських заморожених активів. Про це заявила перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Гіта Гопінат, пише видання Foreign Policy. За її словами, це допоможе уникнути можливих ризиків у майбутньому. При цьому Гопінат наголосила, що фонд не братиме участі в обговоренні питань, пов'язаних із вилученням активів РФ.

Раніше стало відомо, що Україні не вистачить заморожених активів Росії, аби покрити всі збитки внаслідок повномасштабної війни.

Читайте також: Конфіскація російських активів: міністр назвав три сценарії

Теги: міністр Вашингтон переговори

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